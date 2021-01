¿Conocías el triste desenlace económico de estos 5 reconocidos rostros?

Son varios los artistas que, tras tocar la cima y acumular sumas millonarias en sus cuentas bancarias, han caído en la bancarrota. Algunos no pudieron recuperarse, otros tras años de lucha incansable lograron saldar sus deudas y mantenerse a flote. En esta ocasión nombraremos a los 5 artistas que pasaron del lujo a la miseria en cuestión de meses.

5) Mike Tyson

El boxeador más famoso de los últimos tiempos. Para comienzos del año 2000, Tyson acumulaba una fortuna de más de 400 millones de euros, tan fácil como se dice logró esfumarse ese dinero.

«Como boxeador profesional que confió en otros para que llevaran sus asuntos, ha descubierto que sus deudas excedían sus ingresos», explicó en 2003 la abogada de Tyson, Debra Grassgreen. En ese año, cuando el deportista tenía solo 37 años de edad, se declaró en bancarrota y rozó la pobreza muy de cerca. Expertos apuntaban a que los años que estuvo encarcelado, un divorcio, una vida excéntrica, las fiestas y excesos fueron las causas principales de su fracaso.

4) Cyndi Lauper

La estrella de los años 80 subió a la cima del estrellato y casi inmediatamente bajó al subsuelo. Para 1981, ya se había declarado en bancarrota. Una decisión que fue un desacierto, fue el hecho de que Lauper tomara el camino de la banda, en lugar de irse al estrellato en solitario. En esos años, ella formaba parte de Blue Angel, banda de la cual era líder y que le dejó graves problemas financieros.

Otras malas decisiones, como el despido de su mánager, la llevaron al fracaso total. Massarsky, el manager, demandó a Blue Angel por casi 70.000 euros. Allí Lauper se declaró en bancarrota, sin embargo pudo seguir a flote gracias a su tema Girls just wanna have fun (1983), pero la buena racha no duró mucho, pronto perdería la voz por un quiste en las cuerdas vocales y cayó de nuevo.

3) 50 Cent

El tercer lugar de la lista lo ocupa el controversial rapero 50 Cent. En 2015 se declaró en bancarrota después de que sus deudas casi duplicaron sus activos e ingresos totales. Su fortuna estaba valorada en 412 millones de euros, la diversificación de su carrera lo llevó a acumular más dinero. Sin embargo, para muchos el temperamento de 50 Cent no era nada favorable para los negocios.

En 2011 comienza un nuevo proyecto empresarial con la compañía Sleek Audio. Su rebeldía le costó una demanda, ya que no logró entenderse con la compañía y fue contra el contrato, 50 Cent quería producir auriculares. La violación del contrato le costó 14 millones de euros.

En ese momento se hizo oficial: 50 Cent tenía una demanda por más de 7 millones de euros. Sus activos para ese entonces sumaban 16 millones de euros, pero las deudas que ya traía consigo eran por casi 30 millones.

2) Francis Ford Coppola

Otro rostro que no supo cómo manejar su dinero fue el guionista y productor Francis Ford Coppola. Este último es reconocido mundialmente por la dirección y producción de El Padrino, la que fue su carta maestra para salir de las grandes deudas que venía acumulando. Es por ello que se dice que él solo hizo de productor y director no por extremo talento, sino para evitar contratar más personal y quedar completamente en la bancarrota.

Sin mucha fe, Coppola pensó que El Padrino sería una película más, pero le dio el impulso que necesitaba para salir del hueco económico en el que estaba, aunque no hay cifras oficiales. El Padrino también lo hizo merecedor de cinco premios Óscar.

1) Nicolas Cage

Finalmente cerramos el conteo del lujo a un triste desenlace económico con el caso de Nicolás Cage. Marcado por las malas inversiones, sepultó una fortuna de 12 millones de euros y, aunque se mantiene a flote, nunca más logró recuperarlos. La principal causa de su bancarrota fue el invertir en 15 propiedades que perdieron valor rápidamente. Además, sus caprichos excéntricos, entre los que hay un cráneo de dinosaurio y también animales exóticos, fueron disminuyendo el dinero en su cuenta.