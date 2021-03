Esta firma española nace para poner solución al millón de toneladas de tejido que se desperdician al año

Al año se desechan más de un millón de toneladas de tejido en nuestro planeta. Más de un millón, que se dice pronto… Tejido aún útil y versátil que puede volver a recobrar una segunda vida y formar parte de prendas que, literalmente, nos enamoran. Este es el objetivo de MOTI, una firma española responsable con el medio ambiente.

MOTI es creación de Alba, Majo y Myri, tres amantes de las tendencias. Estas ex compañeras de la industria de la Moda han unido esfuerzos por poner solución al enorme problema de excedentes de material. El enfoque ZEROWASTE impulsa a estas diseñadoras a crear prendas y accesorios únicos a base de sobrantes de stock.

“Tendemos a relacionar los excedentes de material con algo poco atractivo, pero eso no es así: las tendencias cambian por días, la rueda no deja de producir y esto hace que haya mucho excedente y muy bonito; pero ni los fabricantes ni los diseñadores están acostumbrados a trabajar con ello ni bajo ese enfoque. Se tiende a desarrollar siempre desde cero, como si el ayer no existiera. La misión de Moti es cambiar la perspectiva de la Industria de la Moda, siempre con un enfoque que tenga en cuenta a nuestro Planeta”, afirman las responsables de la marca.

Efectivamente, se acumula mucho excedente y muy bonito. Las tres diseñadoras se han percatado de esto, intentando reducir el impacto de los residuos a través de prendas que, además de sostenibles, son muy estilosas. Perfectas para dar la bienvenida a la primavera.

Sus retales reciclados hacen de los básicos de esta marca, los complementos perfectos para llenar nuestro armario de alegría y compromiso responsable. El origen de la firma se ubica en Madrid, pero las diseñadoras hacen envíos a todo el mundo. Los pedidos se reservan a través de su Instagram @Moti_spain.

Porque una nueva forma de consumo textil es posible.