Solo existe este Audi R18 TDI Ultra y además está a la venta

Su chasis fue construido en 2011 y este año trae al recuerdo la carrera de las 24 horas de Le Mans en la que se vio cruzar la meta al último coche no híbrido en la competición. Vencedor de aquel circuito por delante de Peugeot, este coche es un auténtico recuerdo de lujo y gloria dentro del mundo del motor.

Chasis número 100 en la fábrica, pasó a ser un Audi R18 TDI Ultra a toda norma y se quedó en el grupo final de 8 únicos ejemplares existentes en el mundo, aunque para ser más exactos, solo son seis, porque dos de ellos quedaron obsoletos e inservibles durante aquella carrera que marcó la historia de este modelo.

Audi R18 TDI Ultra

Una vez los vehículos híbridos se abrieron paso en Le Mans, el Audi R18 TDI Ultra comenzó a ser utilizado en sesiones de fotos, películas e incluso modificaron su estructura, tanto externa como interna, para convertirlo a un modelo semi híbrido que se pudiese adaptar a competiciones como la International Le Mans Cup, después de ser homologado por la FIA para incluirlo en la lista de chasis de reserva.

Pero en 2011 la nostalgia pudo más que el dinero y se tomó la decisión de volver a los orígenes. Al quedar solo este como modelo operativo, el Audi R18 TDI Ultra fue modificado nuevamente en 2018, año en que fue restaurado casi de fábrica, con piezas totalmente nuevas y un procedimiento que estuvo bajo la supervisión de Audi Sport, dándole validez total al coche.

La pieza de la que hablamos es en primer lugar patrimonio histórico del motor en el mundo, por lo que ya esto hace que su valor se eleve de manera considerable, aunque no se detiene allí. El hecho de ser el único existente (recordemos que solo este está operativo) lo hace exclusivo y único, incluso cuando está capacitado para competir.

Audi R18 TDI Ultra

Que lleve el sello de autenticidad de Audi le da el toque de caché necesario y lo certifica como un producto original, que también tiene piezas tanto nuevas como de fabricante directamente, por lo que adopta también el calificativo de clásico y por ende los coleccionistas entran en la puja del mismo.

La venta del vehículo sigue activa en la tienda Arts And Revs, aunque no es un catálogo ni una pieza de mostrador. Para poder acceder al precio se debe solicitar de manera personalizada a los encargados del recinto, aunque por pandemia la comunicación será solo virtual y no en persona, sin muchas posibilidades de echarle un vistazo antes de adquirirlo, de ser el caso.