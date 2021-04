Se revela el Audi A6 E-Tron Concept: Sportback EV con una autonomía de 700 km

El Audi A6 que todos conocemos es ligeramente diferente a la versión que se vende en China, donde se produce localmente y se vende exclusivamente con una distancia entre ejes larga. En el Auto Shanghái 2021 debuta otro sabor del A6, uno que francamente no esperábamos. No, no nos referimos al hecho de que sea eléctrico. Nos referimos a su estilo de carrocería, ya que el concepto no es un sedán. En su lugar, adopta la forma de un elegante Sportback en la misma línea que el A5 y el A7.

Dejando a un lado la interesante denominación, el A6 E-Tron es un magnífico liftback de baja altura con enormes llantas de 22 pulgadas y un perfil lateral limpio al que contribuyen las cámaras que sustituyen a los retrovisores y la ausencia de tiradores en las puertas. Con 4,96 metros de longitud, 1,96 metros de anchura y 1,44 metros de altura, el A6 E-Tron ocupa aproximadamente el mismo espacio que el A7 Sportback.

Audi A6 E-Tron Concept

Los impresionantes faros LED matriciales son de la variedad digital, lo que significa que han sido diseñados para funcionar como proyectores. Ya hemos visto esta tecnología antes, pero Audi ha ido más allá y ha desarrollado un videojuego para smartphones que muestra la acción en una pared delante del coche en lugar de en la pantalla central del interior.

En la parte trasera, el A6 E-Tron concept adopta una amplia barra de luces con elementos digitales OLED, como el Q5 facelift. Audi afirma que esta tecnología ofrece “variaciones personalizables casi ilimitadas” de la firma luminosa, incluidas las que tienen un elegante efecto espacial en 3D nunca visto antes en un vehículo de Ingolstadt.

Como era de esperar, el concept se basa en la Plataforma Eléctrica Premium desarrollada por Audi y Porsche. El Q6 E-Tron y la próxima generación del Macan serán los primeros en utilizar los fundamentos de la PPE a partir de 2022. Mientras tanto, el A6 E-Tron ha sido concebido con dos motores eléctricos para una potencia combinada de 470 caballos (350 kilovatios) y un par motor instantáneo de 800 Newton-metros. Esto es suficiente para pasar de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos.

Audi A6 E-Tron Concept

El concepto de Shanghái tiene una hoja de especificaciones bastante impresionante, que incluye desde la tracción total Quattro hasta una suspensión neumática. El gran paquete de baterías de 100 kWh está montado entre los ejes para una distribución óptima del peso, y admite la carga rápida de hasta 270 kW. Eso se traduce en más de 300 kilómetros de autonomía en sólo 10 minutos de carga, mientras que pasar del 5 al 80% se hace en menos de 25 minutos.