Una sola plaza de aparcamiento en Hong Kong se vende por 1,3 millones de dólares

1,3 millones de dólares es el nuevo récord de la plaza de aparcamiento más cara del mundo, pero no es mucho más alto que el récord anterior, que se estableció en 980.000 dólares en 2019.

Ambas zonas de descanso para coches de alto precio estaban en Hong Kong, que tiene algunas de las casas más caras de Asia. Un lugar llamativo se alquiló recientemente por un coste de 210.000 dólares al mes.

Hong Kong lleva años lidiando con el aumento de los precios inmobiliarios, pero si miramos hacia atrás y vemos que la ciudad reclamaba el “aparcamiento más caro del mundo” en 2012, ahora parece una ganga por solo 387.000 dólares.

En algunos lugares, aparcar un coche es gratis. O tal vez cueste unas pocas monedas. Pero en Hong Kong, puede costar 1,3 millones de dólares. Es uno de los pocos lugares donde el pavimento sobre el que se asienta un McLaren P1 vale más que el propio vehículo.

Por supuesto, 1,3 millones de dólares es el precio para comprar el espacio directamente, lo que alguien hizo recientemente, según la BBC. El lugar forma parte de una urbanización de ultralujo llamada The Peak, situada en el monte Nicholson. Según la BBC, en este lugar se encuentran algunas de las viviendas más caras de Asia, y recientemente también se vendieron otras plazas de aparcamiento. Sus precios no se registraron, tal vez porque se iban por el descuento de 1,29 millones de dólares. El propietario de The Peak, Wheelock Properties, no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC, pero para hacerse una idea de la riqueza que allí se concentra, la BBC dijo que una de sus casas se alquiló en mayo por 210.000 dólares al mes. Es decir, 2,5 millones de dólares al año por alquilar una casa.

Cada pocos años, el récord de “plaza de aparcamiento más cara” se derrumba porque en algún lugar se ha acordado otro precio más alto. En 2012, la primera plaza de aparcamiento de un millón de dólares de la que se informó formaba parte de unos condominios de lujo en el bajo Manhattan, por ejemplo. El récord que acaba de batir la plaza de Hong Kong era otra plaza en esa ciudad, que se vendió por algo menos de un millón de dólares, 980.000 dólares, en 2019, según Bloomberg.

Hong Kong ha visto cómo sus costes de aparcamiento han subido como la espuma en la última década. Ya en 2012, Bloomberg señaló que los precios para comprar plazas de aparcamiento en Hong Kong -el promedio de las plazas residenciales, no solo en las urbanizaciones de lujo- habían subido hasta los 82.600 dólares, ya que el Gobierno frenó la compra de viviendas y los ricos necesitaban un lugar donde poner su dinero. Por aquel entonces, el titular de “esta es la plaza de aparcamiento más cara del mundo” era de 387.000 dólares.

Las plazas de aparcamiento pueden ser caras en todo el mundo. En 2016, Los Angeles Times señaló que un “garaje privado extra exclusivo” llamado The Vault en el Bighorn Golf Club en Palm Springs, California. cobraba 110.000 dólares por la membresía y 6.500 dólares al año por aparcar allí, además de una cuota de 250.000 dólares por unirse al club y jugar al golf allí. En 2017, The Sun informó sobre un aparcamiento subterráneo de 400.000 libras (566.000 dólares), pero al menos cabían tres coches y estaba situado junto al Royal Albert Hall de Londres.