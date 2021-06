La trayectoria de Tony Hawk, el skater que hizo grande este deporte

Espigado y delgado, una mente brillante para el skate y la valentía que solo tiene una persona con infinidad de fracturas en toda su carrera, marcaron una época en el mundo del skate.

Durante más de 20 años el nombre del skate se vio representado en cada uno de sus logros y si bien no era el deporte más famoso o considerado del mundo, él fue el encargado de darle un espacio importante en el planeta, llegando a eventos y marcas impensables cuando muchos veían a este deporte solo como un juego.

Muchas veces confundimos el éxito, lujo y otras cosas de primer nivel con lo material, lo que más brille y lo que pocos tienen, pero Tony Hawk dio lecciones sobre lo que es ser inalcanzable sin tener un céntimo en el bolsillo, solo con un par de zapatos resistentes y un patinete con algo de resistencia para los golpes.

Pero si hablamos de dinero, vaya que también lo alcanzó. Comenzando en patrocinios, porque marcas como DC Shoes e imperios como Red Bull alguna vez tuvieron algo que ver con el skater más famoso de la historia, colaborando en campañas, torneos, modelos de zapatillas...

Tony Hawk, como todos, es víctima del calendario y los años ya no le permiten dar las mismas vueltas en el aire, lo mismo que su resistencia, poco adaptada a esas fracturas que lo apartaban de las pistas por meses. Pero no quiso detenerse y volvió a dar de qué hablar hace poco tiempo, con otro logro que no todos pueden presumir.

La Paris Fashion Week de 2019 dio espacio al skater para presentar su marca de ropa inspirada justamente en la práctica que le hizo conocido. Tony Hawk Signature Line es el nombre de este nuevo proyecto que además contó con el objetivo de Anton Corbijn para eternizar el momento.

A pesar de los golpes, supo mantenerse en el tiempo y si bien el legado que dejará es su mayor tesoro, también tiene una cuenta de banco bastante inalcanzable para cualquier persona que quiera lograrlo.