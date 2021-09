Recupera la piel de tu rostro tras el verano en 6 minutos gracias a FOREO

La tecnobelleza ha llegado para quedarse y, ¿qué mejor que disfrutar del “momento mimos” desde la comodidad de tu casa? FOREO aboga por ello, por eso es pionera en combinar de forma experta la innovación tecnológica y la personalización con años de conocimientos sobre el cuidado de la piel para ofrecer resultados altamente eficaces.

De la mano de estos tres tratamientos de FOREO, la tarea resulta sencilla y relajante. Tan solo necesitarás 6 minutos para que hagan su magia y devolver a tu piel a su estado prevacacional, con mejoras considerables. Consigue una piel joven y radiante cada día.

La rutina de cuidado facial propuesta por FOREO consta de tres fases, en cada una de ellas, se hará uso de sus productos LUNA 3 plus, BEAR y UFO 2 respectivamente, los cuales integran últimas tecnologías que funcionan. Prepárate para sentir las luces LED, microcorrientes y pulsaciones T-Sonic que actuarán sobre tu tez como en un centro de belleza especializado.

El primer paso comienza con el empleo de LUNA 3 plus, para una limpieza en profundidad.

Para este, solo será necesario 1 minuto. La limpieza es el paso imprescindible en cualquier rutina para mantener una piel sana. Igual de importante es preservar el equilibrio de la barrera natural de la piel y utilizar productos que no la dañen, sino todo lo contrario.

Acompañar esta acción con FOREO es sinónimo de eficacia. LUNA 3 plus de FOREO cuenta con ocho puntos de contacto para que la termoterapia pueda actuar directamente sobre la piel de una manera muy suave. El calor ayuda a preparar la piel para eliminar impurezas y potenciar su limpieza. Desobstruye poros y facilita la entrada y correcto uso de los productos que se apliquen posteriormente.

De aquí pasamos a la siguiente fase con BEAR. Ejercitar los músculos del rostro y aliviar la tensión nunca había sido tan fácil.

No solo el cuerpo necesita ejercicio, el rostro también. Ejercitar 65 músculos de la cara y cuello no te llevarán, sorprendentemente, más de 6 minutos al día. Gracias a las microcorrientes y a las pulsaciones T-Sonic, Bear reafirma y tensa la piel eficazmente. Se produce un efecto lifting no invasivo que combate la flacidez para conseguir una complexión y un contorno más definido.

La tecnología segura y cómoda Anti-Shock System es la encargada de ajustar la intensidad de las microcorrientes que expulsa el dispositivo en función al nivel de resistencia de cada tipo de piel, pudiéndose configurar según preferencias y necesidades.

Por último, harían falta otros dos minutos para aplicar el tratamiento facial súper eficiente con UFO 2 y completar la rutina que va a llenar de vida tu rostro.

Cuatro tecnologías de vanguardia reunidas en un solo aparato son el broche perfecto a una rutina de cuidado intensivo. La terapia de luz LED cuenta con 8 longitudes de onda diferentes de rendimiento impresionante. La luz LED verde que dispara sirve para unificar el tono de la piel; la roja, por su parte, estimula la producción de colágeno; mientras que la azul, elimina las imperfecciones.

Pero eso no es todo, para ofrecer resultados impresionantes y totalmente profesionales, UFO 2 también combina la termoterapia, la crioterapia y las pulsaciones T-Sonic.

Las mascarillas diseñadas para UFO 2 mejoran los niveles de hidratación de la piel en un 126% después de sólo 90 segundos y también se ha demostrado clínicamente que reduce significativamente la apariencia de las arrugas en tan solo siete días.

¡Adiós verano! ¡Hola, piel perfecta!