¿Por qué no regalar belleza estas Navidades? El cofre especial “Luminous Face” es la opción perfecta

Octubre, noviembre, diciembre... Y, de repente, Navidad. Esa época del año de reencuentros, de comidas y cenas infinitas, de sorpresas y del eterno dilema de “¿Qué regalo este año?” Hoy queremos ayudarte a que respondas a esta pregunta. ¿El resto? Cuestión de dejarse llevar... ;)

Para estas Navidades, Amselem Médicos Estéticos nos propone regalar el cofre especial “Luminous Face” especial Navidad con sus productos infalibles y más vendidos: la crema de noche, el contorno de ojos, el serum de vitamina C y el serum reafirmante efecto lifting. La amplísima experiencia del Doctor Amselem le ha convertido en referente mundial en el uso de ácido hialurónico, estimuladores de colágeno y toxina botulínica tipo A.

El tratamiento reafirmante Luminous Face ha sido creado por el doctor a raíz de un exhaustivo trabajo de investigación sobre los efectos del envejecimiento y cuenta con el nuevo avance Cobiodefender® EMR, un principio activo que busca hidratar, regenerar y proteger las pieles tanto de hombres como de mujeres.

“Conseguir una formulación cualitativa de bioactivos indispensables que cumplan las funciones de hidratar, proteger, reparar, y despigmentar, ha sido mi principal objetivo en todos los productos de la gama”- afirma el Doctor Moisés Amselem.

Pero, ¿cuál es el objetivo de los productos que se incluyen en este exclusivo kit?

REGENERA: Regenerating Cream

Coenzima Q10 o vitamina E son algunos de los componentes que podrás encontrar en esta crema de noche, pensados para conseguir la reactivación celular regenerando la piel durante la noche. Contiene, además, OXY-DEFENDER para una protección Electromagnética y vanguardia Epigenética, ácido hialurónico para una hidratación intensa, aloe vera, extracto de hojas de té verde, aceite de macadamia, de zanahoria, de girasol...

Regenerating Cream

REAFIRMA: Intensive Firming Serum

Su principal misión es la hidratación intensa de la piel gracias al ácido hialurónico, Aloe Vera, DMAE, quinoa, hammamelis y el ácido láctico. El efecto lifting es inmediato, ya que aumenta la elasticidad de la piel y la regenera.

Intensive Firming Serum

REAFIRMA: Serum Vitamin C + Ferulic

Aporta luminosidad, uniforma el tono e hidrata. Pero no solo eso, este serúm también reduce las manchas y aporta hidratación al rostro. Su formulación cuenta con complejo despigmentante DERMAWHITE (ferúlico, cítrico, glucónico y extracto de Waltheria indica) y vitamina C estable (Corum 9515), complejo reparador OXY-DEFENDER (concentado de glucógeno marino purificado, ácido hialurónico o caléndula.

Serum Vitamin C + Ferulic

ILUMINA: Flash Eye Contour

Con este producto, los ojos se convierten en los protagonistas. Contiene aceite puro de Argán 100%, extracto de caviar y vitaminas A y E, aportando hidratación y elasticidad al contorno de ojos. Cuenta también con ácido Ferúlico, Fitosteroles, Escualeno y Lupeol, además de extracto de Caviar.

El regalo perfecto que desearás regalar (o recibir) estas Navidades. Puedes hacerte con él por 240€, un precio especial con un 30% de descuento sobre el precio habitual.