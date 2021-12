Lujo y comodidad: La nueva colaboración de Kim Kardashian y Fendi

Kim Kardashian es una de las personas más queridas y seguidas en el mundo de la moda y la denominada socialité.

La empresaria es la más rica de la popular familia. De hecho, se ha convertido en la primera, y con diferencia con respecto al resto, en superar la cifra de los mil millones de dólares de patrimonio, tal y como detalló Forbes en su número de abril de 2021.

La mayor parte de su riqueza proviene de su línea de cosméticos KKW Beauty y de la marca de ropa SKIMS, junto con sus ingresos por el reality show Keeping Up with the Kardashians, diversos patrocinios y otras inversiones.

Colección SKIMS y Fendi FOTO: SKIMS Colección SKIMS y Fendi

Precisamente, Kim creó SKIMS con la idea de confeccionar prendas que se adaptasen al cuerpo y lo moldeasen para generar así una silueta más estilizada. Eso sí, sin perder un ápice de comodidad. Unas características que también se ven reflejadas en la nueva colección que la modelo ha lanzado junto a Fendi.

La colección que marca la unión de estas dos firmas mantiene esa filosofía de “Solution Wear” de SKIMS, aunque también incorpora ciertos códigos de diseño y materiales propios de una gran casa como Fendi. Entre los más utilizados destacan la licra de los bodies y un chándal ultra premium que podemos ver en muchísimas prendas, como los leggings.

A pesar de que los tonos que predominan en la colección son fríos y neutrales, también hay prendas que presentan colores muy vivos y rompedores, como el naranja. Y viene haciendo Fendi, en gran parte de la colección podemos apreciar la F de su monograma. No obstante, si las miramos de cerca, nos damos cuenta de que se trata de un nuevo diseño que incorpora también los logos de SKIMS.

Los precios varían en función de los materiales de la prenda: entre los 150 y 330 euros por las piezas de licra, entre los 750 y los 1.300 euros para las que cuentan con algunos más sofisticados, y unos 3.700 euros por los vestidos confeccionados en piel de oveja.