Con ocho basta: Wardrobe.NYC lleva la sostenibilidad a la moda de lujo

El concepto de sostenibilidad ya lleva unos años formando parte de nuestro vocabulario. Lo de intentar vivir de una forma en la que lo que hagamos tenga el menor impacto posible en el medio ambiente cada vez interesa a más gente. Y con la pandemia, esto se ha disparado. Porque nos hemos dado cuenta de que no consiste solo en reciclar o utilizar más el transporte público, sino que cualquier detalle de nuestra vida diaria, por pequeño que sea, tiene su repercusión en la salud del planeta. Influye, incluso, la forma en la que nos vestimos.

Porque aunque no lo tengamos en cuenta a la hora de decidir qué compramos, cuando elegimos una prenda para incorporar a nuestro armario, estamos declinándonos por un tipo de consumo, ese que se fabrica en unos pocos lugares, no siempre con las condiciones más adecuadas para quienes trabajan en ello, y cruza medio mundo para llegar a nuestras tiendas favoritas. Por eso, son muchas las voces que nos invitan a poner en práctica un consumo sostenible, en el que no es necesario comprar por comprar y que aboga por eso de que el menos es más.

Una de ellas es Christine Centenera. Es una voz autorizada en el mundo de la moda, porque es la directora de moda de Vogue Australia, y junto al que durante un tiempo fue su pareja, el diseñador Josh Goot, fundó su propia marca Wardrobe.NYC. Para ella, ocho prendas son suficientes para tener el armario perfecto, sostenible y de calidad. Ocho prendas básicas y atemporales cuyas múltiples combinaciones permiten tener el look perfecto para cada momento del día.

Wardrobe.NYC FOTO: Wardrobe.NYC Wardrobe.NYC

Un concepto que ahora la ex-pareja ha decidido poner a disposición de sus clientes. ¿Cómo? Creando una serie de lotes de cuatro u ocho prendas de lujo monocromos, que se adaptan a cualquier edad y tipo de cuerpo. La diferencia con otras colecciones es que no es posible comprar las prendas por separado, sino que te las llevas todas o no te llevas nada. El precio varía entre los 1.500 euros que habrá que pagar si se quiere comprar el pack de cuatro, y los 3.000 que los más privilegiados tendrán que desembolsar si prefieren colocar en su armario los lotes de ocho prendas diseñadas y elegidas por Wardrobe.NYC.

De esta forma, Christine Centenera y Josh Goot reinventan el mercado de la moda de lujo poniendo el cuidado del medio ambiente y el concepto de sostenibilidad en el centro de su universo.