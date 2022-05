La guitarra que supuso el fin de Oasis puede ser tuya

Durante dos décadas, la que decía adiós al siglo XX y la que daba la bienvenida al actual XXI, Oasis, la banda de los hermanos Gallagher, supuso todo un fenómeno en el mundo musical. Noel y Liam, Liam y Noel recetaron algunos de los discos más sobresalientes del brit pop del momento y supusieron una segunda juventud del sonido Manchester.

El éxito fue prácticamente inmediato y los celos entre los hermanos no llegaron mucho más tarde. Aún así, los autores de clásicos como Wonderwall o Don’t Look Back in Anger derrocharon su talento, con evidentes altibajos, durante prácticamente 20 años.

Todo hasta que en la noche del viernes 28 de agosto de 2009 ocurrió lo que tenía que pasar. Noel y Liam se liaron a mamporros detrás del escenario principal del festival Rock en Seine, en las afueras de París, momentos antes de salir a tocar ante miles de incondicionales. Pasan los minutos y los seguidores comenzaron a impacientarse porque el concierto no empezaba. Ya no es cosa del típico retraso de las estrellas, sino algo más largo. El mensaje, en esta ocasión, llega a través de un anuncio por la megafonía del festival. Uno de los organizadores del mismo, que no sabe muy bien dónde meterse, informa de la suspensión del concierto de Oasis. Pero el asunto va mucho más allá cuando aporta un comentario del propio Noel Gallagher, que asegura que el grupo “ya no existe”.

En todo ese desastre que ya ha pasado a la historia de la música moderna, una guitarra se lanza por los aires y acaba, completamente rota, en el suelo parisino. Fue el propio Noel Gallagher quien le encargó, dos años después de tan lamentable suceso, su arreglo al lutier francés, Philippe Dubreuille, quien la dejó prácticamente como nueva y en perfecto estado para volver a ser tocada. Sin embargo, a Noel le recordaba demasiado a Oasis y decidió separarse definitivamente de ella.

Quien la quiera tiene una oportunidad de oro de adquirirla el próximo día 17 en una subasta de hasta 85 lotes musicales que se celebrará también, curiosamente, en París, concretamente en la galería Artpèges, en colaboración con la casa de subastas Lemon Auction.

El precio de salida se ha fijado en aproximadamente 150.000 euros, aunque según Arthur Perault, uno de los fundadores de Artpèges, la guitarra podría alcanzar una cantidad que oscile entre los 300.000 y 500.000 euros.