El cocinero de moda se muda: Dabiz Muñoz desplazará su restaurante al lujo de La Finca

Dabiz Muñoz es, sin ninguna duda, uno de los cocineros más prestigiosos de España y uno de los más afamados del mundo. Lo prueban sus tres Estrellas Michelin, las infinitas listas de espera que poseen sus diferentes establecimientos o, sin ir más lejos, el galardón al mejor chef del mundo que recibió el año pasado a través de The Best Chef Awards,

En la actualidad, Muñoz, madrileño de 42 años, muestra cada día sus excelencias gastronómicas y culinarias en DiverXO, el establecimiento situado en los bajos del Hotel NH Eurobuilding, también en la capital de España. Pero eso será hasta finales del año próximo, ya que el cocinero de moda se muda. Y lo hará a La Finca, probablemente la urbanización más lujosa de España, en el municipio de Pozuelo de Alarcón y donde Dabiz reside junto a su mujer, la televisiva Cristina Pedroche.

“El nuevo DiverXO es mi sueño, un restaurante muy 360, muy arrollador, que quiere ser el mejor DiverXO hasta ahora e, incluso, el mejor restaurante del mundo, uno de los mejores restaurantes de la historia. Necesitaba un ‘partner’ que lo entienda y encontrarlo era algo difícil. Con La Finca, lo hemos conseguido”, ha comentado Muñoz a la publicación especializada gastroeconomy.com

El dueño de DiverXO triplicará el espacio del que dispone ahora hasta llegar a los 1.900 metros cuadrados para albergar allí un increíble restaurante, cuyas bases se están empezando ya a construir. Según apunta dicha publicación, La Finca se hace cargo de la construcción del edificio, mientras que Dabiz Muñoz hará lo propio con todo lo que precise la instalación del que será, seguro, el restaurante más exclusivo de Madrid.

En principio, el cocinero instalará el nuevo DiverXO en régimen de alquiler y aún no ha decidido el diseñador del interior de su flamante establecimiento. “Siempre he tenido la impresión de que no hacíamos cosas acorde con nuestra infraestructura; se traducía en estrés y horas de trabajo”, comenta.

Respecto a cómo será el DiverXO de La Finca, nada mejor que leerlo en las propias palabras del afamado chef madrileño. “Habrá una cocina enorme que será como un guante para nosotros, igual que todo el restaurante. Quiero que sea un guante a medida a lo que queramos hacer nosotros en cada momento. Puerta con puerta con la cocina, estará la cocina de creatividad, porque la cocina de creatividad que no he tenido en 15 años la voy a tener allí. Esa cocina podría tener unos 100 metros cuadrados, incluso con la idea de que haya una especie de ‘txoko’ dentro. Allí vamos a hacer cosas no solo de creatividad, sino para dar de comer a la gente. No nos planteamos un concepto de mover cliente de estancia a estancia, pero sí crear zonas dentro del restaurante donde se pueda comer diferentes all comedor. Ahora mismo, todo es un lienzo en blanco y hay que bajar las ideas a la tierra”.