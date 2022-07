El cinturón que el más grande ganó en su pelea más impresionante, subastado por más de 6 millones de dólares

Probablemente se trate del combate más famoso de toda la historia del noble arte del boxeo. Tanto en así que recibió una denominación propia, Rumble in the Jungle. El 30 de octubre de 1974, 60.000 personas enfervorecidas asistieron a una cita imposible de borrar de sus mentes. Fue en Kinshasa, la capital del antiguo Zaire, hoy República Democrática del Congo. George Foreman, campeón del mundo a sus 25 años, ponía en juego su corona ante Muhammad Ali, el veterano de 32 que, pese a contar con el apoyo decidido del público africano, no era el favorito para la victoria. Y, sin embargo, cuando se estaba desarrollando el octavo asalto, se produjo uno de los instantes más icónicos de la historia universal del deporte al llegar el KO. Ali había pasado a la historia.

Todo lo que rodeó a aquella batalla del siglo tuvo una repercusión absoluta. Y aún hoy continúa protagonizándola. Sin ir más lejos, este fin de semana se subastaba el cinturón que certificaba que Ali se había proclamado campeón del mundo de los pesos pesados. La puja se llevó a cabo bajo los auspicios de la casa Heritage, cuyo director de subastas deportivas, Chris Ivy, no dudó en reconocer que “después de varias horas de ver a dos postores yendo y viniendo por este cinturón, resultó ser una batalla digna del propio Rumble”.

Cinturón de campeón del mundo de los pesos pesados. FOTO: Heritage Cinturón de campeón del mundo de los pesos pesados.

De ese otro combate, en este caso, incruento, salió vencedor Jim Irsay, el propietario de los Indianapolis Colts de fútbol americano. El millonario estadounidense es el poseedor de una increíble colección de recuerdos de música rock, historia de su país y cultura pop que en la actualidad está recorriendo todo Norteamérica. Y el cinturón de Muhammad Ali, por el que Irsay pagó 6,18 millones de dólares, ya forma parte de un arsenal en el que, por ejemplo, hay piezas representativas de artistas como Bob Dylan, The Beatles, Prince, Eric Clapton, Elton John o Jim Morrison.

La placa central del cinturón de cuero verde es de metal dorado con detalles esmaltados de las banderas nacionales arremolinadas, la mayoría de las cuales se han desgastado durante décadas de almacenamiento. El texto dice World Champion WBC y aparece un logotipo de patrocinio de Adidas en la parte inferior. El nombre del diseñador, Hugenin, aparece en la posición de las ocho. Las placas gemelas Adidas más pequeñas enmarcan la placa central, y las rayas doradas adornan la parte superior e inferior del cinturón de cuero, que mide cuarenta pulgadas de extremo a extremo.

El preciado recuerdo de aquel histórico Rumble in the Jungle se podrá admirar por primera vez este próximo martes en el Navy Pier de Chicago y, posteriormente, el 9 de septiembre en Indianápolis.