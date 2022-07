La nueva vida del Kun Agüero en su mansión de 15 millones de dólares

Nueva y flamante vida para Sergio Agüero, al que todo el mundo del fútbol como el Kun desde bien pequeñito. Mucho tiempo ha pasado ya desde que aquel crío bajito y casi rechoncho deslumbró debutando a muy tierna edad con la camiseta de Independiente de Avellaneda, su club de siempre en Argentina. Apenas había cumplido los 18 cuando desembarcó en Madrid para jugar con un Atlético que aún no era el histórico de Simeone, pero que ya empezaba a mostrar síntomas de recuperación de su pasada grandeza.

Su aclimatación a España no fue nada sencilla, pero, después de corregir ciertas malas conductas a la hora de alimentarse, todo el mundo empezó a ver que aquel chaval era una cosa muy seria. Y en el Atleti también deslumbró. Tanto, tanto, que, aunque lo quiso fichar el Real Madrid, acabó marchando a Manchester, donde en el City es un auténtico ídolo después de 10 años de carrera llenos de títulos.

Ya en la parte final de su carrera, aunque aún con un par de años buenos, llegó al Fútbol Club Barcelona, pero unos problemas de salud, concretamente una arritmia en su corazón, le llevaron a la retirada temprana. Una forma muy injusta de concluir una carrera absolutamente deslumbrante.

Ahora la vida de Agüero, amigo íntimo de Messi y ex yerno de Maradona, ha cambiado por completo y ha decidido residir en Miami, donde acaba de adquirir una espectacular mansión a cambio de 15 millones de dólares.

Las cifras y las características de la flamante residencia del Kun son de esas solo destinadas a las grandes estrellas. Y es que la nueva propiedad cuenta con 9 habitaciones, 13 baños, un gimnasio, un cine privado, un sauna, un amplio garaje para cuatro vehículos, una piscina con vista al mar y una bajada exclusiva a la playa. La casa de huéspedes, que también posee y que está separada de la principal, cuenta con 2 dormitorios y 2 baños.

En compañía de su pareja, Sofia Calzetti, Agüero residirá en una propiedad que también posee un muelle para embarcaciones de hasta 24 metros, otro plegable para 3 motos acuáticas y auxiliares, bodegas, cancha de tenis y gimnasio.

Agüero es muy habitual en algunos programas de la plataforma Twitch. En uno reciente, le reconoció al periodista Gonzalo Banzas los motivos por los que había preferido residir en Miami y no hacerlo en su Argentina natal. “No voy a vivir en Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados”, confesó el ya exfutbolista.