Porsche celebra sus 50 años en Taiwán con un 911 GTS único

Hace medio siglo, Porsche entró en el mercado taiwanés y el primer coche que se vendió allí fue un 911E de 1972. Para celebrar este hito, la sucursal local del fabricante de automóviles se asoció con la división especial Manufaktur para crear un coche único basado en el 911 GTS. Lleva una pintura verde irlandesa en la misma línea que el vehículo verde lagarto vendido hace 50 años. También se eligió este color porque Taiwán es una isla subtropical con muchos bosques de hoja perenne.

De hecho, Taiwán fue uno de los primeros mercados asiáticos para Porsche y el 911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind recibe un surtido de señales de diseño exclusivas para conmemorar la ocasión especial. Por ejemplo, hay un gráfico blanco en la mitad inferior de las puertas que representa la costa de Formosa. El cristal de los cuartos lleva el logotipo “Porsche Exclusive Manufaktur” para recordar que no se trata de un 911 común y corriente.

Porsche 911 GTS FOTO: Porsche

En contraste con el verde del exterior, el Turbo S Exclusive Design es de color negro con pinzas de freno rojas. Las llantas tienen una configuración de bloqueo central y están acabadas con un labio exterior verde para mezclarse con la carrocería del coche. En la parte trasera, las prominentes letras Porsche entre las luces traseras tienen un aspecto negro mate para completar los cambios en el exterior.

Al abrir las puertas, nos encontramos con los umbrales de aluminio con las letras verdes “50 Years Porsche in Taiwan”. Sobre la guantera, un logotipo bordado dice lo mismo y se une a la designación del modelo en una fuente más grande. Para la consola central se ha diseñado un logotipo especial “50″ que también acompaña a la marca y el modelo. Por lo demás, el habitáculo, predominantemente negro, presenta una combinación de cuero y Alcántara.

El 911 GTS Coupé se subastará en los próximos meses. Porsche Taiwán afirma que todos los ingresos de la venta se destinarán a beneficio de sus socios benéficos. Esto permitirá a los de Zuffenhausen “expresar su agradecimiento a la comunidad local y devolverlo a la sociedad taiwanesa”.