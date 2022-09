625.000 euros por el exclusivo modelo conmemorativo de los 55 años de AMG

Mercedes-AMG celebra este año su 55º aniversario y el fabricante de automóviles tiene una forma muy especial de compartir el momento con sus fans. La firma presenta el coche de carreras Mercedes-AMG GT3 Edition 55 en una tirada muy limitada de solo cinco ejemplares.

La máquina viene con varias mejoras de hardware respecto al GT3 estándar y algunas de ellas lo convierten en el coche de carreras más duro con el logotipo de la estrella de tres puntas. Pero eso tiene una explicación muy sencilla.

Mercedes-AMG GT3 Edition 55. FOTO: Mercedes

Una de las principales características de este modelo es que no está homologado por la FIA, lo que significa que no hay restricciones en términos de aerodinámica, motor, escape y peso. Como resultado, el motor V8 de 6,3 litros se ha optimizado para ofrecer 650 caballos, unos 100 más que la versión homologada. Y no sólo eso, sino que el sistema de escape de alto rendimiento ahora viene sin el silenciador obligatorio y genera un sonido aún más potente.

En el interior, la pintura metalizada antracita toma el protagonismo, con elementos visibles de fibra de carbono que ofrecen contraste y unos cinturones de seguridad que dan al diseño unos elegantes acentos plateados. Visualmente, el GT3 Edition 55 muestra detalles exclusivos respecto a otros automóviles, como el bordado en los asientos para la inscripción “Edition 55″, seguido del número de modelo exacto que le corresponde en esta limitadísima edición (del 1 al 5).

En cuanto a la tecnología, el habitáculo viene equipado con la última generación de la unidad de visualización de datos (DDU) suministrada por Bosch. Dispone de una pantalla gráfica de alta resolución que muestra información relevante como la velocidad, el régimen del motor, las temperaturas de funcionamiento y los tiempos por vuelta, entre otros. Un pequeño y agradable detalle es el logotipo del 55º aniversario de AMG, que aparece en la pantalla al arrancar el GT3 Edition 55.

Reloj exclusivo que acompaña al automóvil. FOTO: Mercedes

Completan las características exclusivas una funda especial para el coche hecha a medida y una caja Edition 55 de IWC Schaffhausen, que contiene un Reloj de Aviador Cronógrafo Edición “AMG”, así como una correa textil negra. Mercedes-AMG ensamblará sólo cinco ejemplares del coche de carreras del aniversario, cada uno equipado con una gama específica de números de serie (GT3.190-55). ¿El precio de esta joya? 625.000 euros sin IVA.