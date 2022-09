Todo lo que lleve el apellido Musk vende, incluso los recuerdos de su exnovia de la Universidad

Pocos años después de que Elon Musk aterrizara en Estados Unidos, procedente de Canadá, a donde había llegado desde su Sudáfrica natal, aquel joven tímido y maltratado por sus compañeros en el colegio, consiguió matricularse en la Universidad de Pensilvania. Allí acabó recibiendo sendos títulos en Economía y en Física y allí conoció a Jennifer Gwynne, una joven con la que mantuvo una relación sentimental entre los años 1994 y 1995. Por aquel entonces, Musk ya estaba creando sus primeras empresas y sorprendiendo a algunos de los impulsores de lo que poco tiempo después sería la burbuja tecnológica, pero eso queda para otro tipo de contenidos. Centrémonos aquí en Gwynne y en los meses que pasó con quien en la actualidad es la persona con una mayor fortuna económica de todo el planeta.

En declaraciones a The Independent, Jennifer, que ahora cuenta con 48 años y reside en Carolina del Sur, reveló cómo comenzó su relación con Musk. “Definitivamente, comenzó siendo tímido y callado, lo cual era mi tipo”, reconoció. “Me ganó cuando me llevó comida una noche a mi habitación. Y nos volvimos pareja después de eso”. Era “definitivamente brillante y visionario”, añadió Gwynne, que también contó que el noviazgo acabó, entre otros motivos, por la distancia. Elon se desplazó a California para estar más cerca de Silicon Valley y Jennifer concluyó en Londres sus estudios universitarios. “Yo le decía: ‘Tenemos que hablar más por teléfono si queremos que funcione esto de la larga distancia’”, recordó ella. “Y él contestaba: ‘No me gusta hablar por teléfono. Es una pérdida de tiempo’”.

Collar que le regaló Elon Musk a Jennifer Gwynne. FOTO: RR Auction Collar que le regaló Elon Musk a Jennifer Gwynne.

De aquellos meses de relación sentimental quedaron muchos recuerdos. Algunos de los físicos los ha conservado Gwynne hasta este momento, en el que ha decidido sacarlos a subasta con la intención de sufragar los estudios universitarios de su hijastro. Y, contra todo pronóstico, la puja ha resultado ser todo un éxito, ya que el montante económico de la operación ha superado los 165.000 dólares por las 21 piezas que la casa de subastas RR Auction, con sede en Boston, sacó a la venta.

La pieza por la que se consiguió más dinero, en concreto, 51.000 dólares, fue un collar de oro que Musk le regaló a Gwynne y que contiene una esmeralda proveniente de una mina de Zambia propiedad del padre de Musk, Errol. También obtuvo muy buena valoración económica una tarjeta de cumpleaños firmada por Musk con un “Con amor”, que un entusiasta compró por casi 17.000 dólares. El resto de las piezas eran fotografías de aquella época. Los organizadores de la subasta esperaban que cada una se vendiera por no mucho más de 100 dólares y la puja fue tan surrealista que algunas de aquellas instantáneas se vendieron por 5.000 y 10.000 dólares, llegando incluso a los 21.900 que se pagó por una en la que aparecía el propio Musk con los pies sobre el escritorio de un dormitorio.