Lujo al volante en un viaje de ensueño por la Toscana

Con increíbles vistas, comida y carreteras, esta parte del mundo fue casi construida para ser disfrutada al volante. Nadie lo sabe mejor que Canossa Events, proveedor líder mundial de experiencias de conducción, que se ha asociado con Four Seasons Hotels and Resorts para crear un viaje exclusivo de una semana por la campiña italiana. Se llama ‘Beyond by Four Seasons, un exclusivo viaje en coche a través de la Toscana’ y ofrece una de las experiencias más agradables y lujosas disponibles en todo el mundo.

Los asistentes pueden traer su vehículo o elegir entre varios coches deportivos clásicos y de lujo que pone a su disposición el equipo de servicios para invitados. Cada parte de esta experiencia está pensada para maximizar el disfrute y permitir a los huéspedes explorar la Toscana en su totalidad.

La base de esta aventura de una semana es el Four Seasons Hotel Firenze, situado en Florencia. Se trata de una propiedad de 710.000 pies cuadrados que abrió sus puertas en 2008 y alberga actividades también fuera de sus instalaciones, como golf, equitación y tenis. La experiencia comienza con una cena de bienvenida en el Jardín Faggio del hotel antes del primer viaje al día siguiente. A partir de ahí, los huéspedes se suben al vehículo de su elección para recorrer rutas creadas combinando el amplio conocimiento de Canossa Events de la zona y las recomendaciones locales.

Una experiencia única e inolvidable FOTO: Four Seasons

Como afirma el presidente de Four Seasons para hoteles y resorts, Christian Clerc: “Nos hemos reunido con Canossa Events para crear algo realmente espectacular para nuestros huéspedes: una aventura en coche de ultralujo en la que el viaje se disfruta tanto como el destino. Con el telón de fondo de la campiña toscana, salpicado por las mejores ofertas vinícolas y culinarias de la región, y entregado por nuestros talentosos y atentos artesanos, Beyond by Four Seasons establece un nuevo estándar para los viajes de lujo por carretera”.

Estas experiencias privadas sólo han sido posibles gracias a la implicación directa del alcalde de Florencia, Dario Nardella, que ha declarado: “Nuestra colaboración única ofrece a los viajeros una visión poco común de los lugares imprescindibles de la región, de las rutas ocultas y de los secretos mejor guardados, los ingredientes de unas vacaciones italianas increíblemente memorables”.

Este exclusivo evento no se limita a los viajes en coche. A lo largo de la semana, los huéspedes podrán disfrutar de visitas privadas, catas de vino en lugares emblemáticos, como las bodegas Antinori, y acceso a lugares que normalmente no están abiertos al público. Esto incluye una experiencia gastronómica florentina seguida de una velada en la Ópera.

Four Seasons Hotel Firenze, una de las bases de la experiencia. FOTO: Four Seasons Hotel Firenze

Beyond by Four Seasons es el resultado de la colaboración entre una de las empresas hoteleras más lujosas del mundo y una empresa líder en la organización de eventos, que comparten sus amplios conocimientos para crear experiencias que no pueden ser reproducidas por el público. Como afirma el presidente y director general de Canosaa Events, Luigi Orlandini: “Al asociarnos con Four Seasons, hemos diseñado una oferta increíblemente única, que permite a los huéspedes disfrutar de cada momento especial que pasan en el camino y les inspira a sumergirse en los esplendores de todo lo que la Toscana puede ofrecer.”

El año 2022 marcó el primer año de Beyond by Four Seasons, abarcando seis noches del 24 al 30 de septiembre. Aunque la participación exacta de los vehículos se mantiene en secreto, los asistentes de este año trajeron una gran variedad de coches, desde los deportivos de los años 50 hasta los últimos hipercoches y vehículos eléctricos. Independientemente de la máquina que elijan, el alto nivel de adaptación y atención a los detalles permite a Beyond by Four Seasons llevar a estos pocos entusiastas del automóvil a una experiencia única e inolvidable.