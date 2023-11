115 alcaldes al servicio de los madrileños y de España

Las elecciones de mayo supusieron no solo una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, sino una victoria a nivel municipal abrumadora. Más votos que toda la izquierda junta y 1.050 concejales han provocado la obtención de 115 alcaldías del Partido Popular de Madrid, incluyendo a 22 de los 30 municipios más poblados. En estos momentos casi 9 de cada 10 madrileños tienen un alcalde del PP en su municipio.

Alcaldes y alcaldesas que ya están trabajando en una gestión eficaz, bajadas de impuestos, mejorar la seguridad y la limpieza, etc. Tanto los que ya lo eran como los que han llegado y se han encontrado los clásicos agujeros socialistas: facturas en cajones, proyectos sin ejecutar, deuda…

Pero ante la incertidumbre actual y la amenaza real contra el orden constitucional y el Estado de Derecho por parte del PSOE de Sánchez con tal de mantenerse en el poder, los alcaldes madrileños del Partido Popular tienen un compromiso y responsabilidad mayor. Deben ser garantes de estabilidad, certeza y cumplimiento de la ley y deben defender la igualdad de sus vecinos frente a quienes quieren establecer españoles de primera y de segunda. Por eso, todos ellos estarán este domingo 12 a las 12h en Madrid «Por la igualdad y contra la amnistía».

Si Sánchez sigue adelante en su deriva anticonstitucional y sembrando el odio y la división entre ciudadanos, si busca fomentar crear bandos entre españoles, debe saber que tendrá enfrente a los alcaldes y alcaldesas del PP de Madrid que, junto a la mayoría de madrileños, quieren seguir formando parte de una nación unida y en la que el Estado de Derecho siga imperando. Y si el socialismo madrileño quiere hacer seguidismo a Sánchez y no defiende la igualdad de los españoles y los intereses de los madrileños, su problema en 2027 no será si adelanta o no a Más Madrid, si no si se queda extraparlamentario en el parlamento regional.

*Alfonso Serrano es secretario general del PP de Madrid