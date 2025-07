La capital echa sus redes turísticas en México y Perú

Este verano, la Comunidad de Madrid ha viajado a Argentina y Uruguay... y el Ayuntamiento de la capital, a Perú y México. El objetivo, en ambos casos, es el mismo: diversificar el mercado turístico apostando por el latino. Un visitante «de calidad» que, además, ve en Madrid una inmejorable puerta de entrada para conocer Europa. «Estamos hablando de dos mercados, el peruano y el mexicano, que promueven el turismo y, además, impulsan la inversión en Madrid. En los últimos años hemos visto cómo han crecido los proyectos gastronómicos peruanos de calidad en Madrid y cómo se han consolidado iniciativas hoteleras promovidas por capital mexicano», explica a este diario la concejala de Turismo en la capital, Almudena Maíllo, que, recientemente, ha visitado Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde se ha reunido con 45 agencias de viajes de alto impacto y turoperadores.

De acuerdo a la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), Chile, México, Brasil y Argentina encabezan, por ese orden, los principales mercados latinos en la capital. El caso de México es significativo. Además estar en segundo lugar con 482 euros de gasto medio diario en 2024, es, de los latinos, el mercado que más ha crecido: un 25,4% en un año.

No en vano, como señalan desde el Área de Turismo, la «excelente conectividad aérea» es uno de los pilares estratégicos del posicionamiento de Madrid en México. La capital cuenta con seis vuelos diarios con Ciudad de México, tres operados por Iberia y tres por Aeroméxico. A estos hay que sumar una conexión diaria con Guadalajara, y pronto habrá dos vuelos diarios con Monterrey, con la nueva ruta que Iberia inaugurará próximamente.

«México es el quinto mercado internacional emisor de turismo para Madrid», apunta Maíllo. Y es que, a los datos antes expuestos, hay que añadir que, desde 2019, las pernoctaciones han crecido un 64%. «Hablamos de un visitante que busca calidad, conecta con nuestra cultura y deja un impacto económico muy positivo en gastronomía, comercio y hostelería», añade la concejala. Ahora mismo, los cuatro países que superan las visitas mexicanas a la capital son EE UU, Italia, Francia y Reino Unido. China es el octavo país... pero sin duda el que más creció el último año: más de un 70%.

Obviamente, aún no hay datos cerrados de 2025. Sin embargo, la tendencia apunta a que este éxito mexicano no va a ser flor de un solo año: de enero a junio se han registrado 108.816 visitantes, lo que supone un incremento del 0,21%, y 268.034 pernoctaciones, una subida del 2,25%. En todo 2024, la capital recibió 311.000 visitantes, mientras que en 2019, fueron solo 186.000. En este nuevo escenario, hay que tener en cuenta un factor reciente y ajeno a España: el número de viajes turísticos de mexicanos a EE UU, históricamente el país más visitado por ellos, ha caído debido al endurecimiento de las políticas migratorias, según informó recientemente The Washington Post. Mientras, nuestra ciudad se ofrece a recoger gustosa el testigo: durante estos días, el Museo del Prado acoge la exposición «Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España», una mirada sobre el papel cultural de la Virgen de Guadalupe, dentro de una muestra comisariada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras, ¿cuál es el caso de Perú? Sus cifras en la capital son más modestas. Por eso mismo, en Cibeles quieren potenciar este mercado. A principios de este julio, el Ayuntamiento de Madrid, y la Municipalidad de Lima firmaron un acuerdo de colaboración para promocionar a ambas capitales como «destinos gastronómicos», dentro de un acto institucional encabezado por Almudena Maíllo y el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo. Un acuerdo que supone la puesta en marcha del plan «DeLiMadrid, un mundo de sabores»: una alianza estratégica para proyectar al mundo la excelencia de la cocina madrileña y limeña. Una de las iniciativas será la celebración de una semana gastronómica en Lima, en la que los restaurantes ofrecerán platos inspirados en la cocina madrileña o maridados con vinos de Madrid.

«Con el plan DeLiMadrid, el objetivo del Ayuntamiento es posicionar a Madrid y Lima como dos de las grandes capitales mundiales de la gastronomía. Queremos que quienes eligen viajar por las experiencias gastronómicas encuentren en nuestras dos ciudades un destino complementario, atractivo y reconocido internacionalmente», señala Maíllo.

Y es que Madrid ya es un destino gastronómico reconocido. La capital fue distinguida como la mejor ciudad de Europa y la quinta del mundo para comer, según Time Out: 35 Estrellas Michelin repartidas en 28 restaurantes, 17 mercados gastronómicos, más de 18.300 establecimientos hosteleros, algunos centenarios como Casa Botín, Casa Labra o Café Gijón... De hecho, la gastronomía es el segundo motivo para visitar Madrid.

En este contexto, interesa el visitante de Perú. Un perfil que busca experiencias culturales, gastronómicas y de compras. Así, de acuerdo con la empresa Global Blue, el ticket medio por compra del visitante peruano se situó en 228 euros en 2024, con una cuota de ventas tax free del 2%, lo que le sitúa en octava posición entre el turismo internacional.

La clave, detalla Maíllo, está en la conectividad. En Perú, la ruta aérea entre Madrid y Lima cuenta con cinco servicios diarios operados por cuatro aerolíneas. «Con 66 rutas que conectan Madrid con 32 destinos de América Latina, reforzamos nuestro papel como hub natural entre ambos continentes. En un contexto global cambiante, esta conectividad nos permite atraer un turismo de calidad que genera empleo, impulsa el comercio y crea nuevas oportunidades para los madrileños». Esa «mejora de la conectividad aérea» con Lima o Monterrey «no solo facilita la llegada de visitantes, también eleva la calidad del gasto en destino y consolida nuevas oportunidades».