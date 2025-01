118 casos de gripe por 100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid

La tasa de la gripe en la Comunidad de Madrid se sitúa en 118 casos por 100.000 habitantes y la semana que viene se espera un ascenso de los casos para después iniciar un descenso, aunque las cifras están por debajo de las del año pasado y no hay un aumento ni de la gravedad ni de la mortalidad.

En declaraciones a los periodistas, tras presentar el último balance de actividad de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de Órganos (ORCT), la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha explicado este martes que la Comunidad de Madrid trabaja en la continuidad asistencial para que estos virus respiratorios que llegan todos los inviernos "alteren lo mínimo posible el funcionamiento del sistema madrileño de salud".

Matute ha destacado que la Consejería puso en marcha, junto con la campaña de vacunación, el plan de invierno para habilitar la contratación de más profesionales, aunque ha reconocido que no se ha podido cubrir al cien por cien, por falta de efectivos. No obstante, ha asegurado que su Departamento sigue trabajando en esto y buscando soluciones.

Tras agradecer "el trabajo ímprobo" de los profesionales sanitarios y la continuidad asistencial, Matute ha indicado que, en el día de ayer, se dieron 1.794 altas y se produjeron 1.740 ingresos en los hospitales madrileños.

Para la consejera, estas cifras que reflejan el aumento de asistencia a las urgencias por la temporada de los virus respiratorios y ponen de manifiesto la eficiencia del sistema, gracias a los trabajadores, con un número de altas por encima de los ingresos, lo que "hace que sea posible que no haya saturación y que no se suspenda la actividad ordinaria".

Respecto a otros años, ha agregado Matute, "estamos viendo una mejora en la asistencia y el estado de las urgencias hospitalarias de la Comunidad de Madrid. Y lo que hacemos es monitorizar día a día lo que está ocurriendo en todas las urgencias hospitalarias y estar en contacto con esos jefes de urgencias, con los gerentes y con los profesionales para dar la mejor atención posible a nuestra población".

"Si tienes síntomas respiratorios, protege tus vías respiratorias con una mascarilla, lávate las manos y no entres en contacto con otras personas, vulnerables o no vulnerables, porque si tú vas transmitiendo la infección, al final va a llegar a una persona frágil y no querrías que tu padre o tu abuelo enfermara por una gripe si lo pudieses evitar", ha recomendado.

La consejera ha apelado a "la sensatez y la solidaridad" de los madrileños. "Si te vacunas evitas infectarte e infectar. Aunque tengamos un pico de incidencia de virus respiratorios, todavía la gente puede vacunarse en los distintos puntos habilitados en la Comunidad de Madrid. Les va a servir para no enfermar y para proteger al resto de la población", ha resaltado.