Un 2 por ciento de propietarios madrileños tiene alguna vivienda vacía

La dificultad para acceder a una vivienda en España se mantiene. Ya sea para alquilar o comprar. Una situación que tiene zonas especialmente complicadas, como la Comunidad de Madrid. En la región, el 2,1% de los propietarios de viviendas tiene algún inmueble vacío, según los datos extraídos a partir de una encuesta de Fotocasa Research realizada en febrero de 2025. Entre los principales mercados inmobiliarios de España, la comunidad madrileña es, tras Andalucía, donde existe un porcentaje más alto de propietarios con inmuebles sin usar. Si se atiende al resto de usos que los propietarios le dan a una vivienda en Madrid, el 96% destinan alguno de sus inmuebles a residencia habitual, mientras que un 18% las dedican a segunda residencia, un 14% las alquilan a otros como vivienda habitual, un 0,4% las arrendan a terceros como inmueble vacacional, un 1,0% las alquilan por periodos breves de tiempo, y el mencionado 2,1% mantienen estos pisos vacíos (a tener en cuenta: los porcentajes suman más de un 100% porque existen propietarios que tienen varias viviendas que dedican a distintos usos).

“Es fundamental que el parque de vivienda vacía se reactive y pueda incorporarse al mercado, ya sea en venta o en alquiler, porque tenemos una ratio de vivienda por ciudadano mucho menor al de Europa. Sin embargo, al contrario de lo que suele pensarse, la mayoría de estas viviendas vacías no están en condiciones óptimas para ser habitadas: presentan malos estados de conservación o requieren reformas importantes que, en muchos casos, no pueden ser asumidas por sus propietarios. Además, muchas de estas viviendas vacías se encuentran en ubicaciones donde actualmente no existe una demanda residencial activa. Es decir, no están en las grandes ciudades ni en sus áreas metropolitanas, donde el acceso a la vivienda es más crítico, sino en zonas rurales o localidades con poca presión demográfica”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Datos nacionales

Y es que casi un 3% de los propietarios de viviendas en España tiene algún inmueble vacío. Este porcentaje se ha mantenido prácticamente invariable en las últimas encuestas realizadas, tanto en 2024 como en 2023, y hay que remontarse al año 2022 para observar una variación en este aspecto, ya que entonces la tasa de propietarios con viviendas vacías en España se alzaba hasta el 4% del total.

No obstante, el porcentaje de encuestados con viviendas vacías oscila mucho si se atiende al número de inmuebles que tienen cada uno de ellos. Entre los propietarios de una sola vivienda, únicamente el 1% tienen pisos vacíos, mientras que esta tasa aumenta al 6% entre los propietarios de dos viviendas. Por el contrario, entre los propietarios de tres o más viviendas, el 26% de ellos admiten tener algún inmueble vacío. Se trata de porcentajes relativamente estables con relación a encuestas anteriores.