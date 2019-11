Horas atrapados alrededor de un nuevo centro comercial en Alcorcón

Llegó el primer fin de semana tras la inauguración el pasado miércoles del nuevo centro comercial de Alcorcón, XMadrid. Y las calles colindantes se colapsaron, como denunciaron muchos de los vecinos de la zona que veían cómo los coches rodeaban todo el entorno. «Todos sabíamos que iba a ocurrir», afirmó un vecino en Twitter, mientras acompañaba el mensaje con un vídeo desde su terraza.

Lo cierto es que, como denunciaron desde la oposición, «el Ayuntamiento no ha previsto un plan de movilidad de la zona y eso que es un centro comercial que existe desde 2007. Se han producido atascos de horas», dijo su portavoz, Ana Gómez. El XMadrid es un recinto de ocio inusual, ya que más que marcas de conocidas franquicias, lo que ofrece son experiencias y varias opciones de ocio. 120 locales en los que se puede adquirir robótica o entrar en una «escape room», una oferta muy diferente a la que se encuentra en cualquier otro centro.

Desde 2010, esta gran edificio de 40.000 metros cuadrados y tres plantas permanecía cerrado, pero antes ya había funcionado como centro comercial, por lo que «debía contar con un plan de acceso o con la creación de aparcamientos disuasorios», asevera la concejal popular.

Es cierto que la negociación con la empresa que ha puesto en marcha –en solo año y medio– este nuevo concepto se inició con la anterior Corporación, «pero desde julio ya no estamos gobernando y es el PSOE el que debía haber diseñado un plan de acceso», insistió Gómez. Asegura que lo único que se hizo para evitar el colapso de tráfico fue «destinar tres patrullas de la Guardia Civil cuando la situación ya no se podía solucionar. Cuando el problema ya está creado es imposible que se solucione».

Lo que no entienden desde el grupo popular es cómo si se hacen planes para evitar estas aglomeraciones en fechas tan señaladas como Navidad, no se había previsto esta situación. Además, el grupo de la oposición pone en duda que «la apertura contara con todos los permisos necesarios para ello. Aún hay grúas trabajando en la zona, por lo que no sabemos si la inauguración se ha hecho antes de tiempo. Nos han llegado imágenes de algunas puertas de seguridad que estaban cerradas, por lo que hemos pedido una reunión con Bomberos para saber de primera mano si se ha podido producir alguna irregularidad».