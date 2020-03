El Gobierno desmiente que esté estudiando cerrar la Comunidad de Madrid

El Gobierno desmintió este miércoles reiteradamente el bulo que ha circulado durante la jornada sobre el inminente cierre de la Comunidad de Madrid.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, negó esta tarde durante una conversación pública con los ciudadanos a través de las redes sociales que esta opción "esté sobre la mesa".

Simón insistió en que no es posible adelantar las medidas que se irán complementando durante los próximos días, ya que éstas dependerán de la evolución de la situación, pero insistió en que ahora no se está planteando aislar la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó esta tarde que su Ejecutivo no va a cerrar la región y señaló que en el caso de que el Gobierno central se planteara esa opción a él le correspondería explicarlo.

🔴Importante:



La Comunidad de Madrid no ha valorado en ningún momento un supuesto cierre de la región.



Rogamos a los medios de comunicación y a los ciudadanos no atender a las noticias falsas. Nos jugamos mucho todos. #Coronavirus — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 11, 2020

La presidenta regional ha querido despejar los rumores sobre el posible cierre de Madrid que se ha barajado durante las últimas horas. «No se va a hacer por orden del Gobierno regional y el Gobierno cental no nos ha comunicado decisión alguna que pudiera interpretarse como cierre de Madrid. Lo peor es el daño que se está creando a la población», dijo. Aunque también deslizó que esta información falsa no había sido desmentido por el Gobierno central «algo que no debería producirse en una crisis sanitaria».

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez reiteró su voluntad, a través del Ministerio de Sanidad, de colaborar y coordinarse constantemente con las comunidades autónomas, y en especial con las comprendidas en las zonas calificadas de transmisión comunitaria significativa.