Ayuso: “Madrid no se va a cerrar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que mañana presentará un plan sanitario para los 102 hospitales de la región con el que se duplicarán las camas, se reforzará el personal sanitario y se establecerán nuevas medidas de contención del virus. «La sanidad de la Comunidad va a estar a la altura», ha dicho en una declaración institucional realizada anoche para mantener informada a la población sobre la situación actual en la Comunidad de Madrid y anunciar las previsiones para los próximos días.

Diaz Ayuso ha avisado de que este fin de semana «asistiremos a un repunte elevado de las personas infectadas», según creen los técnicos sanitarios. Así, el 80% de los infectados «tendrá una enfermedad leve que se cura en el domicilio; un 15% necesitará una mayor atención y el 5% estará en zona más sensible». Es más, «lo peor de la propagación del virus ocurrirá en las próximas tres semanas», sentenció.

Para evitar contagios, ha conminado a los madrileños a permanecer en casa el mayor tiempo posible y evitar aglomeraciones después de haber decretado el cierre de colegios, universidades, espectáculos deportivos, teatros y exposiciones «para proteger a los más vulnerables». Es por esto por lo que ha solicitado la colaboración ciudadana y ha recomendado a los mayores que no viajen en metro y transporte público. «Es fundamental seguir este consejo», recalcó, aunque como dato positivo destacó que 157 personas ya han recibido el alta.

La presidenta regional ha querido despejar los rumores sobre el posible cierre de Madrid que se ha barajado durante las últimas horas. «No se va a hacer por orden del Gobierno regional y el Gobierno central no nos ha comunicado decisión alguna que pudiera interpretarse como cierre de Madrid. Lo peor es el daño que se está creando a la población», dijo. Aunque también deslizó que esta información falsa no había sido desmentida por el Gobierno central, «algo que no debería producirse en una crisis sanitaria».

La presidenta ha transmitido un mensaje de cercanía a los mayores y enfermos y todas las personas con un familiar enfermo o las que han perdido alguno.

«El mayor desafío»

También ha transmitido su reconocimiento a todo el personal sanitario «que han demostrado que la sanidad madrileña es la mejor del mundo» y ha lamentado que haya sido necesario adoptar medidas como la del cierre de colegios. La presidenta regional justificó las medidas adoptadas con la idea de que «nuestro único objetivo es salvar vidas, vivimos una situación inédita, una crisis mundial que se va a superar porque este es el mayor desafío en las últimas décadas».