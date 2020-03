Últimos datos del coronavirus en Madrid: 2.659 positivos, 86 fallecidos y 474 altas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han ofrecido una convocatoria conjunta en la Puerta del Sol para dar cuenta de la situación del brote de coronavirus en la región. Según los últimos datos, el número de contagiados asciende a 2.659, el de fallecidos a 86 y los pacientes dados de alta ya alcanzan los 474.

Ambos han dado cuenta de la puesta en marcha de un Plan Territorial de Protección Civil que supone crear un mando único para todos los cuerpos de emergencias, para las Policías Locales y para el resto de servicios básicos.

“A partir de mañana, la Policía Municipal estará habilitada para disolver cualquier reunión que se considere que puede conllevar un riesgo de contagio”, ha dicho Almeida, que ha concretado que su prioridad es controlar la movilidad y la concentración de personas para frenar la escalada de contagios.

“Resulta insólito que hace tan solo cinco días no se había comunicado a nadie que nos encontramos ante un estado de alarma. Que quede claro a los que nos preguntan por qué cerramos Madrid, es porque no tenemos competencias”, ha dicho Ayuso. “No podemos perder ni un minuto. Prevemos todos los escenarios posibles y no nos temblará el pulso”, ha remarcado Almeida.

“Doy las gracias de corazón a todas las personas que nos están prestando su ayuda. Desde el Canal Isabel II distribuirán botellas de agua a las UVIS de los hospitales y de los hoteles que habilitaremos como centros sanitarios”, ha subrayado Ayuso, que ha recordado también la necesidad de que los madrileños acudan a donar sangre: “Pondremos en marcha mecanismos para facilitarlas”.

Sobre el número de atención telefónica (900.102.112), Ayuso ha asegurado que la próxima semana doblarán la plantilla que se encuentra atendiendo las consultas y que habilitarán una aplicación móvil complementaria.

En cuanto al transporte público, la presidenta del Ejecutivo regional ha asegurado que “intentarán” que el Metro mantenga las mismas frecuencias. A pesar de esto, los datos apuntan a que su uso ha caído hasta un 50 por ciento durante la jornada de hoy respecto al mismo día del año anterior.