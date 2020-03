La sierra y los parques, también en cuarentena

La consigna de las autoridades es clara y concisa: hay que quedarse en casa. El coronavirus tiene una tasa de contagio que se acerca a los tres nuevos enfermos por cada infectado, un ritmo de propagación de la enfermedad que puede hacer que colapse el sistema sanitario en pocos días si no se pone freno a esta tendencia. Y la única medida efectiva para lograrlo es reducir a la nada la vida social. Hasta que la situación se dé por controlada y el pico de enfermos a causa del brote haya pasado tenemos que vivir de puertas para adentro. Tanto el Ayuntamiento de la capital como la Comunidad de Madrid han ido tomando medidas restrictivas de forma progresiva para confinar a los madrileños. Parecía que la más radical había llegado el viernes, cuando en una comparecencia conjunta José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso anunciaron la suspensión de la actividad comercial y hostelera en toda la región, con la excepción de los locales que dispensan productos de primera necesidad. Pero, ayer, el Consistorio dio un paso más al tomar la decisión de cerrar los parques de la ciudad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo regional cerraba los accesos a las áreas recreativas de la Sierra. ¿Por qué? Algunos ciudadanos habían decidido saltarse las restricciones e ir a disfrutar del día de sol. Las autoridades apelan una vez más a la responsabilidad individual.

Así, por medio del Plan Territorial de Protección Civil y siempre con el visto bueno de las autoridades sanitarias, la Comunidad clausuró a media tarde todas las áreas de recreo públicas de la sierra madrileña, así como el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Todo esto se desencadenó porque a primera hora del día la cuenta oficial del 112 de la Comunidad de Madrid en Twitter puso un mensaje que se hizo viral. En él lamentaban la afluencia de público que registraba la zona de La Pedriza. Pero no solo ocurrió ahí, sino también en otras zonas habituales de paseo en la temporada estival, como Cotos o Rascafría. «Así no Madrid, así no. Es necesario abandonar las áreas recreativas de la Sierra», denunciaron en redes sociales. Las imágenes las había proporcionado el cuerpo de Agentes Forestales, testigos directos de esta situación difícil de creer.

De hecho, estos serán, en estrecha colaboración con la Policía Local, los encargados de hacer velar este nuevo mandato, que también afecta a los aparcamientos de Cotos y Puerto de Navacerrada. «No es momento de salir al campo, es momento de quedarse en casa», reiteró Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Este mensaje lo respaldó después el vicepresidente regional, Ignacio Aguado: «Por favor, os pido a todos la máxima responsabilidad y colaboración para frenar la curva de contagio de la epidemia. Sigamos las instrucciones de las autoridades sanitarias. Hay muchas vidas en juego. Gracias», dijo en un mensaje que acompañó del tuit original del 112.

Por su parte, desde la Consejería de Medio Ambiente han dictado, dentro del plano de sus competencias y para evitar que se puedan producir aglomeraciones, cerrar también los centros de educación ambiental en espacios del monte y de la sierra: en total, son ocho los que dependen de la Comunidad de Madrid y otros cuatro que tienen carácter nacional.

Pero los problemas no estaban solo fuera de la capital. En Madrid también estaban muy cotizados los sitios en las zonas verdes. Como siempre, el Parque del Retiro era el preferido por todos. El alcalde no tardó en reaccionar, y lo hizo de una manera rotunda. «Ante las aglomeraciones de personas que lamentablemente y pese a todos los avisos se están produciendo en espacios públicos de Madrid, he ordenado el cierre de todos los parques y jardines de la ciudad a partir de las 16:00 horas de hoy –por ayer–», colgó en su perfil personal en Twitter. Esto se une a la determinación de clausurar todas las zonas infantiles, un paso adelante que lleva en vigor desde el jueves. Una vez más, las competencias para hacer cumplir este mandato vuelven a recaer en los agentes municipales. «No nos va a temblar el pulso para adoptar cualquier medida que ayude a frenar el contagio», ya advirtió Ayuso este viernes en su comparecencia conjunta con el alcalde de la capital.

Por megafonía

Antes de tomar esta determinación, los efectivos de seguridad advirtieron a todos aquellos que estaban en los parques de lo irresponsable de su acción. Así, la Policía Municipal de Madrid informó por megafonía en la Casa de Campo, en Madrid Río y en el Parque Juan Carlos I de la necesidad de permanecer en los domicilios en el marco de las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. De la pertinencia de esta acción dan fe varios vídeos que circulan por las redes sociales en los que se puede ver una alta concentración de personas en los caminos que transcurren por las orillas del Manzanares.

Esta es solo una iniciativa más dentro de las muchas que las instituciones han puesto en marcha para tratar de contener a los madrileños. En este sentido, Ayuso visitó ayer el nuevo Centro de Control Permanente del Coronavirus de la Comunidad de Madrid en compañía del consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, Enrique Ruiz Escudero. Este está ubicado en las dependencias de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. El equipo humano está formado por una decena de acreditados profesionales sanitarios de la región, una plantilla que está previsto que se múltiple por dos a partir de mañana.