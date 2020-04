Ayuso responde a Sánchez: “La Comunidad de Madrid formalizó su primera compra de material el 4 de marzo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido a última hora de la tarde un comunicado para defenderse de las acusaciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, vertieron hoy en la Cámara Baja acusando al Ejecutivo regional de falta de previsión ante la emergencia sanitaria. “Es un hecho contrastable que la Comunidad de Madrid sí fue previsora y tras numerosas gestiones formalizó su primera compra de material el 4 de marzo”, asegura Ayuso. Fue 11 días antes de que entrase en vigor el estado de alarma.

“Falta a la verdad el presidente obviando deliberadamente que las comunidades autónomas no tuvimos capacidad para hacerlo durante los días en los que se ordenó la compra centralizada por parte de su propio Gobierno. No solo eso, sino que es público y evidente que el Gobierno de España vetó la venta de mascarillas a las autonomías el pasado mes de marzo, argumentando que iba a hacer una compra centralizada que no se produjo hasta 23 días después”, añade Ayuso.

En este sentido, la regidora afirma además que las cifras de material sanitario enviado a Madrid que el PSOE ha expuesto hoy en el Congreso “no se corresponden con la verdad”: “Parte es defectuoso y no corresponde con la cantidad señalada. Todo lo que nos han dado, y está todo documentado, son 3,7 millones de unidades, de las cuales 2,4 millones son guantes. Además, quiero subrayar que el 42% del material enviado por el Gobierno llegó este lunes, 6 de abril, cuando nosotros ya habíamos aterrizado dos aviones con 140 toneladas de material sanitario”.

La presidenta regional considera “inadmisible” que el presidente del Gobierno ataque a una comunidad autónoma “en un momento de crisis sanitaria sin precedente cuyo mando único corresponde al primero”, y recuerda una vez más que Madrid necesita su ayuda “para proteger a los profesionales sanitarios y ciudadanos expuestos estos días por su trabajo”.

Ayuso mantiene que su Ejecutivo ha adoptado una postura “leal” al Gobierno de España, pero afea que Sánchez no le ha dado “ni una respuesta” a sus exigencias de que pusiera fin a la escasez de material sanitario en la región, la más castigada por el brote de coronavirus. También denuncia el hecho de que el PSOE acuse a su Gobierno de falta de transparencia: “El presidente obvia mi situación personal que me impide comparecer con normalidad teniendo en cuenta que estoy enferma y confinada”, recuerda, a la vez que señala que tanto ella como sus consejeros continúan teniendo reuniones telemáticas con los portavoces de los grupos de la oposición.

“Por todos estos infundios, la Comunidad de Madrid solicita formalmente que el presidente del Gobierno y su portavoz parlamentaria pidan la retirada en el acta de las sesiones de todas las acusaciones e injurias vertidas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y contra su presidenta”, concluye.