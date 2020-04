Casi 5.000 mayores han fallecido con síntomas de coronavirus desde el 8 de marzo en residencias de Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado, ha dado cuenta en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Gobierno de los datos relativos a fallecimientos en las residencias madrileñas entre el 8 de marzo y el 14 de abril. En total, han perdido la vida 6.056 personas, de los cuales 781 habían dado positivo en las pruebas de Covid-19 y otros 4.172 mostraban síntomas compatibles con la enfermedad. “Los datos son dramáticos”, ha reconocido Aguado.

En concreto, en lo que va de mes de abril se han producido 4.912 decesos en geriátricos. El aumento es muy significativo si se compara con la media de fallecimientos por quincena que se dan en circunstancias normales: según las estimaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, esta cifra rondaría las 500 muertes. “Es mucho más elevada que en una quincena normal”, ha lamentado Aguado. En concreto, supone un aumento de casi el 900 por ciento.

Aguado ha anunciado además que a lo largo del día de hoy empezarán a ingresar en los dos hoteles que ha cedido en la capital el empresario Kike Sarasola los primeros usuarios de residencias que no presenten síntomas y que no padezcan ninguna discapacidad. Entre los dos establecimientos suman un total de 90 plazas.

“Fuimos la primera comunidad que cerró los centros de mayores, que impuso medidas muy restrictivas para el acceso de las visitas y que reforzó las medidas de seguridad. Lamentablemente, tenemos que reconocer que no han funcionado porque tenemos fallecidos encima de la mesa”, ha reconocido Aguado, que ha asegurado también que el Ejecutivo regional se encuentra trabajando para que esa cifra no continúe aumentando: “No vamos a devolver la vida a los que han fallecido pero estamos trabajando para garantizar que no haya más muertes. De ahí la colaboración de las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales”, ha concluido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.