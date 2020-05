Espectadores con mascarilla obligatoria en los Teatros del Canal

La Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que en cuanto se reabran las puertas de las salas de los Teatros del Canal, el uso de mascarilla para todos los espectadores será obligatorio. Los Teatros del Canal trabajan ya en la elaboración de un protocolo que garantice la seguridad, tanto del público como de sus trabajadores en previsión de la aplicación de las medidas de desescalada que permitirán la apertura de espacios públicos con limitaciones.

Se trata de una serie de medidas específicas para este tipo de espacios que, según recuerdan desde el Gobierno regional, tendrá que ser validado por las autoridades sanitarias. Con el fin de adoptar las precauciones necesarias y dar respuesta a las necesidades de los espectadores, la directora de los Teatros del Canal, Blanca Li, está en contacto con otros teatros europeos para seguir con atención las propuestas que se hacen en materia de seguridad. “Hasta ahora sólo se ha hablado de aforos. Pero lo más importante es que los espectadores perciban las salas como espacios seguros. Y eso se consigue implementando medidas sanitarias que estamos valorando en estos días”, ha señalado la directora.

Desde su estreno el pasado 27 de marzo, La cuarta sala del Canal está permitiendo que los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid continúen con parte de sus actividades de manera no presencial y promuevan la creación artística mientras duren las medidas adoptadas para la prevención del Covid-19. De esto modo, este proyecto está reuniendo la creación de grandes artistas como Blanca Li, directora del centro y encargada de inaugurar La cuarta sala con una pieza titulada She, con motivo del Día Mundial del Teatro. Por otro lado, este escenario virtual ha contado con Antonio Najarro, ex director del Ballet Nacional de España, con Pisando flores, que tuvo una gran acogida recibiendo aplausos virtuales de seguidores procedentes de Chile o Países Bajos.