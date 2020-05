Almeida exige al Gobierno que dé los nombres del Comité de Expertos que asesora para la desescalada

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado hoy la opacidad del Gobierno y del Ministerio de Sanidad por negarse a dar los nombres de los integrantes de la comisión del Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre cómo tiene que ser la desescalada.

Martínez-Almeida ha dicho hoy tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, que es inadmisible que se nieguen (desde el Gobierno) a dar los nombres de los miembros que constituyen la Comisión de Expertos que está asesorando sobre la desescalada y que son los que van a decidir sobre el futuro de los españoles.

El alcalde de la capital ha manifestado que “cómo es posible que se diga que no se pueden dar esos nombres por la presión a la que se verían sometidos”, porque de ser esto así, pondría en cuestión la capacidad de este comité para tomar decisiones. “Si no son capaces de aguantar esa presión en este momento, a lo mejor lo que no tienen es que formar parte del comité de expertos”.

A continuación a reclamado el derecho de los españoles y en concreto de los madrileños a saber “tanto quienes son como cuales son los fundamentos sobre los que van a tomar su decisión”, recordando que no son decisiones que puedan afectar en mayor o menor medida, sino que son “decisivas para el futuro de la ciudad de Madrid, para el futuro de la Comunidad de Madrid y para el futuro de España”.

Igualmente, ante esta falta de información se ha preguntado que cómo es posible “que en el momento histórico que estamos viviendo, el Gobierno de la nación hurte esa información tan sensible al conjunto de los españoles”.

Así, Martinez-Almeida ha exigido “desde el Ayuntamiento de Madrid que se haga público el nombre de quienes componen esa comisión de expertos y que se hagan públicos los fundamentos sobre los que se van a adoptar esas decisiones”.

El alcalde de la capital ha considerado esta información como “una exigencia mínima de una democracia como la española que tiene derecho en este momento histórico a saber quienes van a decidir sobre su futuro”.

De no facilitar la exigida información ve que “nos tendremos que preguntar es cuales son los motivos que llevan al Gobierno a no querer dar los nombres y a no querer dar los fundamentos sobre los que van a decidir. Qué tiene que ocultar el Gobierno, qué quiere ocultar el Gobierno, para querer que sepamos quienes son y para no querer decirnos sobre qué van a decidir”, ha concluido Martínez-Almeida.