Ayuso: “Sanidad no parece estar dispuesta a que Madrid pase a la fase 1”

La Comunidad de Madrid podría no pasar a la fase uno en su segunda intentona. Esta tarde, precisamente, ha habido una reunión entre representantes del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Madrid para estudiar la documentación aportada por la Administración madrileña que avalaría su capacidad asistencial para poder dar un nuevo paso en la desescalada. Sin embargo, aunque aún no hay una decisión definitiva, no se descarta que Sanidad vuelva a desestimar la petición madrileña. Lo sugiere la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a través de las redes sociales ha asegurado que el Ministerio de Sanidad “no parece estar dispuesto a que Madrid pase de fase, pero no ofrece razones técnicas”. Según Díaz Ayuso, “Madrid cumple todos los criterios: ha aumentado su capacidad de camas y PCR, menor índice contagios...”.

Madrid ha presentado un Informe sobre sus capacidades estratégicas sanitarias dentro del plan de transición hacia una nueva normalidad. En ese informe la Consejería detallaba el descenso de todos los indicadores provocados por esta epidemia en la región y ampliaba algunos requisitos que pedía el Ministerio de Sanidad, como el refuerzo de la Atención Primaria y Salud Pública para el seguimiento de los casos sospechosos.

La Comunidad de Madrid calcula que, si no pasa de fase, perdería el 1% del PIB y otros mil millones de euros.