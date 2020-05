La respuesta de Almeida a las acusaciones de Simancas: “Son una bajeza moral”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha referido esta mañana a las declaraciones realizadas por el diputado socialista por Madrid Rafael Simancas, en las que responsabiliza a la Comunidad de Madrid del alto porcentaje de fallecidos y contagios por coronavirus en nuestro país. “Son inadmisibles en una doble cuestión: reflejan una bajeza moral y, por otro lado, se hacen desde una persona, diputada por Madrid, que apela a la unidad del Gobierno, pero que pretende estigmatizar a la Comunidad de Madrid”, ha afirmado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

“No queremos decir que otras comunidades tengan el mayor número de porcentajes de mortalidad y de infectados, en muchos casos gobernadas por el PSOE, para tirarnos los trastos a la cabeza”, ha proseguido el alcalde. “Se trata de una estrategia por parte de la izquierda de la Comunidad de Madrid, que no de la izquierda del Ayuntamiento, que ha visto que la mejor forma de desestabilizar al Gobierno regional es a través de estas críticas. Se pueden hacer críticas, pero siempre que vayan dirigidas a salvar vidas, no las que se dedicar a decir, como ha hecho Más Madrid en la Comunidad, que hay que buscar cualquier tipo de fórmula para acabar con este gobierno”.

Así, el regidor pide a la oposición regional “que aguante un poco, que aún no hagan políticas de tierra quemada, que todavía tienen que poner su esfuerzo para salir de esto juntos. Les pido que aguanten sus ganas de derribar a este gobierno. Ahora toca ser parte de la solución y no del problema”.

La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha referido en términos similares. “Todos los madrileños se pueden sentir bastante dolidos por esta forma de hacer política. No son estos los momentos para hacer este tipo de oposición. El Gobierno central ha cometido fallos, algunos perfectamente comprensibles. Deben ser más prudentes y constructivos, y tratar de llegar a pactos de verdad. Ni la política ni la ciudadanía merecen esto. Merecemos algo más de altura”.

En cuanto al posible cambio a la Fase 1, Martínez-Almeida ha afirmado que no entiende cómo territorios de Andalucía, Valencia y Madrid no han avanzado en la desescalada mientras que el País Vasco sí. En todo caso, “nuestras críticas, no son por no pasar de fase, sino por desconocer todavía quién lo decide”.