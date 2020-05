Lo que debe hacer y lo que no en el estreno de la fase 1 en Madrid

Madrid ya ha despegado y entrado en fase 1. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid recoge una serie de pautas y recomendaciones a tener en cuenta en este proceso de desescalada. Además de las medidas higiénicas como lavarse las manos durante 40 segundos, el uso de mascarilla y la desinfección, incluye otras medidas de interés:

Una vez en la calle

- Contribuir a conformar un orden similar al que forman los vehículos en carreteras y autovías, es decir, tratar de circular por la derecha de la acera y mantener la distancia de dos metros. Si se necesitase sentar en un banco y hay otra persona, buscar otro banco cercano y, si no es posible, con un máximo de dos personas en cada banco, sentarse en un extremo del mismo, manteniendo la máxima distancia de separación con la otra persona.

- Fomentar el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos (tecnología contactless), evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo.

Actividad física y deporte

- Mantener un distanciamiento físico entre personas de al menos dos metros en los paseos. Al correr y montar en bicicleta, aumentar la distancia con otros deportistas y transehúntes a seis metros aproximadamente. A la menor sensación de malestar no salir a la calle y, si ya se está, regresar al domicilio y contactar con su centro de salud. Llevar pañuelos desechables y una mascarilla.

- No beber de fuentes públicas e intentar evitar lugares con aglomeración de personas. No realizar actividad física en los bancos o aparatos de gimnasia al aire libre de zonas recreativas de los espacios públicos y , por último, ducharse al finalizar el ejercicio físico.

Reglas en bares y restaurantes

- Los establecimientos deben facilitar a los clientes dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

- Mantener un distanciamiento físico entre personas de al menos dos metros, siempre que sea posible. Impedir que haya más aforo del que permita el cumplimiento de esa condición. Asegurarse de que la separación entre mesas o agrupaciones de mesas es la adecuada (al menos de 2 metros) permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal.

- Usar mascarilla siempre que no se pueda mantener la distancia física de dos metros. Se debe limpiar y desinfectar el equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro. Lavar la vajilla en lavaplatos con el programa de máxima temperatura.

- Fomentar el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos (contactless), evitando el uso de dinero en efectivo. En caso de que no sea posible, pedir al cliente que deposite el dinero en efectivo en un lugar destinado a tal efecto. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.

- En la prestación del servicio en comedores (siempre que se permita) y terrazas, los clientes deberán esperar a ser acomodados por el personal del establecimiento (advirtiendo de ello en cartelería si es preciso). Priorizar la utilización de mantelerías de un solo uso. De no ser posible, ha de evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

- Evitar el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. Almacenar los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.

- Mantener abiertas las puertas del establecimiento, si fuera posible, con el fin de evitar el contacto con pomos y tiradores de las mismas. La ocupación máxima de los aseos será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.

Transportistas y entregas a domicilio

Evitar mantener contacto directo con el cliente. En la medida de lo posible intentar dejar el artículo a entregar en la puerta de la casa. Si quiere asegurarse de que la entrega ha sido correctamente realizada, quedarse a dos metros. Si el cliente tuviese que firmar un albarán, pedirle que lo haga con su propio bolígrafo y si se requiere la firma electrónica, desinfectar con gel hidroalcohólico el/los dispositivos a usar, tanto antes de la firma como una vez realizada.