Las autoridades madrileñas temen que Barajas vuelva a ser un “coladero” de pacientes infectados

Tanto la Comunidad de Madrid como el consistorio de la capital siguen su movilización para exigir al Ministerio de Transportes controles más rigurosos para los viajeros que llegan a la capital a través del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

De hecho, se ha confirmado que los “pacientes cero” del rebrote que se ha producido en Murcia son tres personas contagiada llegadas a España en un avión que aterrizó en Madrid procedente de Bolivia y que pasó los “controles” sin problema.

Tras las quejas de la presidenta regional de ayer, hoy se ha sumado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha pedido este lunes al Gobierno que haga controles a los pasajeros que lleguen de fuera en la frontera y no en la terminal y que se exija que vengan con los test PCR si vienen de zonas especialmente peligrosas y afectadas por el coronavirus.

Almeida consideró que el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias e imprescindibles para garantizar la seguridad.

En este sentido, apuntó que le parece muy bien que se les indique a los viajeros que tienen que ir con mascarillas y lavarse las manos con gel, pero criticó que “se hace una vez que están en la terminal”.

Por ello, añadió que “en la terminal no tenemos ningún medio para controlar que a través del aeropuerto de Barajas no se pueda producir un rebrote o un foco contagio”.

El alcalde señaló que "perfectamente conscientes del carácter marcadamente internacional de la ciudad Madrid y ahí Barajas juega un papel esencial"

De este modo, demandó que en Barajas “se tienen que adoptar medidas adicionales en frontera por parte del Gobierno de la nación”. Eso exige incluso, continuó, el “establecimiento de determinadas cuestiones relativas a que se pueda venir con test PCR hechos cuando se venga de zonas especialmente peligrosas”.

El regidor comentó que “nunca están de más las medidas de precaución”, y dijo que en Madrid es necesario que sea percibida como segura.

En este sentido, siendo Barajas el principal foco de entrada, comentó que "no sé cómo el Gobierno no se plantea desde el punto de vista de la prudencia y cautela que cualquier medida adicional es necesaria y será bienvenida por parte de las autoridades autonómicas y locales"

Por ello, “cuando una persona ya está en territorio español, que se ponga una mascarilla, respete distancia social y se lave las manos está muy bien, pero si ya viene con coronavirus incorporado, tenemos un problema”.

Así, añadió el regidor madrileño, “puede ser muy difícil para las autoridades sanitarias rastrear quién viene por Barajas, porque no tenemos capacidad para poder rastrear un eventual brote que se pudiera producir”.

También el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que las medidas de control a viajeros en el aeropuerto de Barajas promovidas por el Gobierno central “no son serias” y hace falta en el aeródromo un plan “efectivo” porque “la gente no viene con el coronavirus pegado en la frente para apartarles y hacerle las pruebas”.

En esta línea, ha expresado su preocupación al respecto dado que, a su juicio, parece que se están cometiendo “los mismos errores” que en el pasado y teme que a partir del 1 de julio, cuando se abre la llegada de los países ajenos el espacio Schengen, pueda entrar una cepa del virus “más peligrosa”.

Durante una visita al Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de Madrid, Aguado ha indicado que las medidas del Ministerio de Sanidad para prevenir posibles rebrotes de coronavirus mediante casos importados “no están a la altura” y que los tres controles que se han articulado “no son suficientes”. En concreto, ha cuestionado que rellenar un formulario por los viajeros a su entrada al aeropuerto de Barajas o las inspecciones visuales sean un planteamiento serio porque la gente “no viene con el coronavirus pegado en la frente para apartarles y llevarles a una sala a hacer las pruebas”.

Asimismo, ha indicado que la toma de temperaturas tampoco ofrece garantías dado que existen estudios que aluden a que alrededor de un 40 por ciento de los contagiados no presentan síntomas o fiebre. En consecuencia, Aguado ha remarcado que a la Comunidad de Madrid le preocupa que no exista un plan efectivo en el aeropuerto de Barajas y que las medidas adoptadas no contribuyen a fomentar la seguridad y la salud de los madrileños.

“Nos parecen que se están cometiendo los mismos errores del pasado febrero cuando el aeropuerto de Barajas fue el coladero principal del coronavirus”, ha insistido el vicepresidente regional para advertir de que a partir del 1 de julio pueden llegar personas de países que no han pasado el pico de la epidemia, citando al respecto a Brasil, Chile o Perú.

Por ello, ha exigido al Gobierno central que ponga más soluciones y lidere medidas adicionales como el solicitar un certificado de prueba negativa de Covid-19 en países de origen, pues quieren que Madrid sea un destino “seguro”.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha registrado este lunes una iniciativa en la Cámara regional para que se lleven a cabo controles sanitarios en el aeropuerto como la exigencia de PCR a los viajeros procedentes de los países más afectados con una previsión de 24-48 horas para evitar riesgos.

Así lo ha anunciado el portavoz de Cs, César Zafra, en una rueda de prensa telemática, al considerar que desde el Gobierno central las medidas que se están tomando son “muy insuficientes”.

A su juicio, es un “primer paso” pero son necesarios controles “más exhaustivos” teniendo en cuenta cómo se contagia este virus. En concreto, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que quieren instar al Gobierno central de llevar a cabo medidas preventivas sanitarias con los usuarios, especialmente los provenientes de destinos internacionales, para prevenir la entrada de visitantes susceptibles de ser portadores del Covid-19.

Las medidas propuestas van enfocadas en rellenar un formulario en formato electrónico con posibilidad de completarlo tanto a través de una aplicación de teléfono móvil como en el control de acceso, la toma de temperatura por medio de cámaras térmicas a todos los usuarios del aeropuerto y la creación de un registro de contacto de turistas por si fuese necesario realizar un seguimiento de contagio.

Asimismo, piden que se haga entrega de mascarillas y guantes al descender de la aeronave, que haya una regulación de las esperas en toda la zona aeroportuaria tanto interiores como exteriores con señalización de rutas y marcadores de distancia de seguridad, que se establezca un canal de comunicación con los Sistemas de Salud de las distintas comunidades autónomas y se exija PCR a los viajeros procedentes de los países más afectados con una previsión de 24-48 horas para evitar riesgos.

Zafra ha expuesto que en varios vuelos no se ha tomado la temperatura a los viajeros y no se les ha preguntado nada, por lo que considera que rellenar el formulario, pasar todos los controles y la toma de temperatura tiene que ser “obligatorio” y “necesario” y no solo hacer una “inspección visual” como ha propuesto el Gobierno central, algo que ha tildado de “insuficiente”.