La Comunidad de Madrid detecta 64 casos de coronavirus llegados por Barajas desde mayo

Los casos importados de coronavirus en la Comunidad de Madrid ascienden un total de 64 positivos registrados en la red asistencial madrileña hasta el 18 de julio, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad a Europa Press. En lo que va del mes de julio, que coincide con la apertura de fronteras internacionales y el consiguiente aumento de vuelos internacionales, se han detectado 33 casos importados de Covid-19 mientras que en junio la cifra era de 26 y en mayo únicamente hubo cinco casos importados.

La Comunidad de Madrid confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para exigir test PCR sobre Covid-19 en origen a los turistas que lleguen al aeropuerto de Barajas, con atención especial a los países donde el virus está siendo actualmente más virulento. Así lo ha indicado el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio tras su visita al albergue juvenil de El Escorial. Allí ha recordado que el Gobierno regional ha pedido desde hace tiempo al Estado atención al aeropuerto madrileño porque “toda esta tragedia entró por Barajas en febrero y marzo y no se puede permitir que vuelva a suceder”. “Los datos que tenemos es que ha habido 64 casos en Barajas pero Sanidad Exterior solo ha detectado dos casos. No se puede descuidar el aeropuerto. El virus está más debilitado, es menos contagioso y actúa con menos fuerza, pero nos pueden venir cepas peores de otras países y hay que evitar que entre por ahí. Confiamos que se llegue a un acuerdo de pedir PCR en el país de origen y ellos harían lo mismo con los turistas españoles. Tenemos que prestar atención a países con el virus más potente”, ha expresado.

La red de vigilancia epidemiológica madrileña tenía identificados hasta el 7 de julio 40 casos importados, que han aumentado durante once días a una veintena de positivos más, dejando un total de 64 infecciones procedentes de otros países. De estos positivos ha transcendido que solo dos fueron notificados por Sanidad Exterior, dependiente del Gobierno central, en el marco de los controles desplegados en el aeropuerto madrileño. Estos casos importados proceden principalmente de Iberoamérica pero también de Alemania, Israel, Reino Unido, India, Bangladesh, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos. Además, ocho pacientes tuvieron que ser hospitalizados y dos de ellos han necesitado ingreso en UCI, aunque ya están recuperados.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, manifestó al Ministerio de Sanidad durante el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud su “gran preocupación” suscitada en Madrid por la entrada de viajeros al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los controles para detectar contagios de coronavirus entre los visitantes. Al respecto, el titular de sanidad puso de manifiesto que el Gobierno central debe tener un “plan específico que se pueda extender a otros aeropuertos”, con pruebas asociadas a los viajeros que vienen a España. En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, accedió a mantener una reunión bilateral con Madrid para tratar este asunto, que solicita por ejemplo un certificado de PCR negativo a la hora de tomar el vuelo para países en los que la situación epidemiológica es complicada, según infoma Europa Press. El planteamiento de la Comunidad de Madrid es aplicar dicha exigencia con reciprocidad, es decir, que los ciudadanos españoles que vuelen a esos países deban presentar también una PCR negativa.

El Gobierno regional ha presentado un recurso de alzada contra la resolución emitida por el Ministerio de Sanidad sobre los controles en los aeropuertos frente al coronavirus al considerarlos “insuficientes”. En esta línea, han demandado más medidas preventivas ante el temor de que Barajas sea un “coladero” de infectados. De cara al plan específico que solicita Madrid para el aeródromo madrileño, el Ejecutivo autonómico propone poner en marcha un dispositivo del SUMMA destinado 24 horas en el aeródromo, que se encargaría de realizar pruebas PCR en casos que detecte Sanidad Exterior y de su traslado para aislamiento. “Tras la situación vivida en nuestro país en los últimos meses, no podemos conformarnos solo con revisiones visuales basadas en el ‘ojo clínico’ del que las hace, controles de temperatura y formularios de papel que por su volumen no permiten seguimiento epidemiológico alguno”, desgranó Escudero en una misiva dirigida al ministro. La Comunidad de Madrid también ha creado el primer circuito integral de atención sanitaria al turista que durante su visita a la región presente síntomas o sospecha de infección por Covid-19, con el Hospital Gregorio Marañón como centro de referencia y la posibilidad de estar alojados en el hotel medicalizado Ayre Gran Hotel Colón. Europa Press