El Ayuntamiento de Madrid no descarta confinar barrios o distritos

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no descarta que se pueda producir confinamiento de distritos o de barrios en la capital, aunque “a día de hoy” no cree que se establezcan estas restricciones y condiciona la evolución de la pandemia a la responsabilidad individual. La dirigente de Ciudadanos ha señalado este jueves en una entrevista con Onda Madrid que “como sociedad nos tenemos que preparar para un cierto grado de incertidumbre” y ha explicado que “ningún escenario ahora mismo es descartable”.

Villacís relaciona el desigual reparto de los contagios con las zonas que tienen más concentración de personas y con los incumplimientos. A su juicio, “si hay un punto donde no se siguen las recomendaciones ahí se van a producir más contagios” y ha señalado que el Consistorio vigila los territorios más afectadas y ha detectado que en el parque de Pradolongo (Usera) o en Villaverde se producían botellones.

Pese a la tensión vivida ayer en el debate del estado de la ciudad, Villacís cree que no se ha roto el consenso entre Gobierno y oposición y ha señalado que lo que dijo Más Madrid es evidente, que a Madrid le ha pasado un “tren por encima” y que no es momento de hablar en “términos triunfalistas”.

La vicealcadesa considera que hablar de una situación desastrosa como hizo ayer Más Madrid no es una “palabra adecuada” a pesar de que ayer desde la tribuna de oradores Villacís recogió el guante de Rita Maestre asegurando que ¿efectivamente como se ha dicho Madrid está en una situación desastrosa¿.

Matiza ahora que en “Madrid la situación no es buena en cuanto a los hechos” porque la gente “tiene miedo” por el trabajo o por sus hijos, aunque “eso no quiere decir que el Gobierno no está haciendo todo lo posible”.

En hostelería Villacís ha reiterado que se deberían conceder más terrazas en bandas de aparcamiento y ha vuelto a reclamar nuevas mediciones de ruido que permitan relajar las restricciones de las zonas de protección acústica.

Además, ha celebrado que el decreto sobre el uso de los remanentes de los consistorios no vaya a salir adelante pues lo considera una “canallada” en la que el Gobierno pretendía intervenir en el gasto de consistorios dejando fuera de las partidas covid los impulsos al turismo, el comercio o la hostelería.

“No estamos de acuerdo. Nosotros, el PP, Vox, no está de acuerdo ERC no está de acuerdo Podemos, no está de acuerdo nadie”, ha recalcado Villacís sobre el decreto que condiciona 5.000 millones de euros para los consistorios a que tengan ahorros y los pongan a disposición del Estado.