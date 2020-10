Almeida: "El Gobierno pone en duda las cifras del Covid en Madrid cuando no sabe ni el número real de fallecidos en España”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga en duda las cifras de contagiados y hospitalizados dadas por la Comunidad de Madrid, “cuando no es capaz de darnos las cifras reales de muertos por la pandemia”.

Así lo indicó en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al Parque de Torre Arias, donde aseguró que “no hay guerra de cifras” y demandó al Gobierno de España que, si dice que las cifras aportadas por la Comunidad no son las correctas, “tiene que acreditarlo”, pero “no pueden poner en permanente sospecha al Gobierno regional”.

En este sentido, Almeida añadió que las cifras de la Comunidad de Madrid durante todo este tiempo “no han sido objeto de discusión”, pero lamentó que “cuando van a la baja, el Gobierno pretende decir que no son cifras correctas”. Por tanto, añadió, “si el Gobierno de la nación entiende que no se adecúan a la verdad, tiene que decir por qué y decir cuáles son las cifras que en su opinión se adecúan a la realidad”.

Mientras tanto, continuó el alcalde de la capital, los madrileños “tenemos derecho a pensar que el Gobierno de la nación sigue enfrascado en un particular señalamiento de la Comunidad de Madrid”.

A este respecto opinó que “si nos va mal culpa a la Comunidad de Madrid, si nos va bien también nos señala”. Por eso, pidió al Gobierno de la nación “que deje de hacer un señalamiento” y que “si no se adecúan las cifras, que nos los lo diga y que no introduzca mayor confusión e incertidumbre”, porque “estamos cansados y los ciudadanos no se merecen que se enzarcen las administraciones”.