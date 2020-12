Se ahoga al intentar rescatar a su perro de un pozo

Los vecinos de Alpedrete se encuentra conmocionados. Una de sus vecinas, Yolanda, de 55 años, ha fallecido cuando trataba de salvar a su perro de morir ahogado. Todo apunta a que el animal se precipitó dentro de él cuando intentaba beber agua.

Tras caer el cachorro, de un año de edad, la mujer bajó a rescatarle para conseguir sacarle con vida pero finalmente, no pudo salir de él.

La autopsia ha revelado que la muerte se produjo por ahogamiento. El cuerpo de Yolanda presenta varios rasguños en las manos, lo que indica que intentó salir del pozo y probablemente, pedir ayuda.

A pesar de que Yolanda conocía la zona, se encuentra bastante alejada, lo que impidió que a pesar de que pudiera pedir ayuda, nadie la escuchara.

A las seis de la tarde del pasado viernes su familia empezó a impacientarse. No había vuelto a casa a la hora prevista en la que había quedado con su hijo. Su marido no paraba de llamar a su teléfono móvil. No contestaba. Su esposo y varios amigos de Yolanda, con ayuda de la Policía Local de Alpedrete, iniciaron la búsqueda de la mujer.

Muchos de ellos sabían su camino habitual, y que pasaba cerca de varios pozos. En uno de los depósitos abandonados y sin tapar estaba Yolanda y su fiel animal. Ambos sin vida.

Tras este lamentable accidente, una vecina de Alpedrete ha abierto una petición en la plataforma change.org reclamando el sellado de los pozos abandonados en la zona del monte de Mataespesa, para que “no vuelva a ocurrir ninguna desgracia y los vecinos del pueblo, así como los turistas, puedan pasear libremente y con seguridad”.