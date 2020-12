El líder de Podemos en Madrid quiere que le juzguen por su trabajo... “y no por atracar un banco”

Borrón y cuenta nueva. O mejor aún. Cambiemos el relato y pasamos de ser un atracador a ser un perseguido por el franquismo. Así las cosas, el nuevo portavoz de Podemos en Madrid capital, Luis Nieto, se ha mostrado convencido de que la ciudad le valorará por el conjunto de su trayectoria y no por un “hecho puntual” de su juventud, en alusión a su condena por participar en un atraco a una sucursal bancaria en 1982 junto a tres miembros de Loita Armada Revolucionaria (LAR), que se produjo a su juicio cuando aún existía un “contexto franquista” en el país.

Por otro lado, ha censurado que aquellos que “no movieron un dedo por traer la democracia” y “aplauden al franquismo”, traten ahora de señalarle por este episodio sin tener en cuenta su amplio trabajo internacional por los colectivos vulnerables en situaciones de conflicto, sobre todo en Centroamérica. Se refiere, seguramente, a su implicación en la revolución sandinista. Régimen que desde los años 80 rige los destinos de Nicaragua.

Nieto ha alegado que su detención y condena ocurrió cuando tenía 20 años y se produjo en un “contexto de franquismo”. “Es un hecho que ocurrió y que es parte de mi currículum vital. Los que no se mueven ni se ha movido en la vida no tienen currículum”, ha relatado para añadir que también fue “torturado por los secuaces” del ex policía acusado de torturas durante el franquismo Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’.

Pero también ha defendido que tras dos años y medio en la cárcel, fue indultado y cuando salió de prisión empezó a trabajar y viajó a otros países “en contextos muy complicados”. Nieto ha querido dejar que esa etapa es “parte de su pasado” y dejó que ser independentista gallego a los 23 años, puesto que el salir de España le aportó “riqueza vital” y le convirtió en una persona “abierta al mundo”.

SUBVENCIONES DE CARMENA A UNA ONG QUE ÉL COORDINABA

El nuevo portavoz de Podemos también ha negado cualquier irregularidad o trato de favor en relación a la concesión de una subvención de 500.000 euros a la ONG Paz con Dignidad, de la que fue coordinador, en la etapa de la exalcaldesa Manuela Carmena y cuando Nieto ocupó el cargo de asesor municipal.

Al respecto, Nieto ha explicado que pidió la excedencia de la entidad cuando se incorporó al Ayuntamiento y que la ONG, a lo largo de 25 años, ha presentado proyectos “de tal calidad” que han sido subvencionados por instituciones estatales, autonómicas y locales “de todo espectro políticos”.