La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha culpado al Gobierno de “irresponsabilidad e inacción” después de que se hayan conocido esta mañana que se han detectado cuatro casos de cepa británica en Madrid que han entrado por el Aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que “afecta a toda España”.

“Quiero denunciar la irresponsabilidad del presidente de Gobierno en lo que está sucediendo tanto con el Aeropuerto como con los test. Denunciar la irresponsabilidad y la inacción, pido que se pongan a trabajar seriamente y que no solo aparezca el presidente para una foto porque al final estamos siempre las CCAA actuando solas”, ha dicho en declaraciones a los medios tras visitar a los comerciantes de Toledo.

Ayuso ha recordado que hace más de seis meses Madrid viene solicitando por carta, en conferencias de presidentes y hasta en persona, “hacer del Aeropuerto de Madrid-Barajas un lugar seguro y ahora hemos vuelto a conocer que apenas se realizan PCR, se hacen de manera aleatoria, y que están entrando como coladero casos contagiosos como por ejemplo, el británico”.

Test en farmacias

La presidenta no ha ocultado su indignación por el hecho de que el Sanidad no haya dado la autorización definitiva para poder realizar test de antígenos en farmacias, pese a que Madrid ha remitido toda la documentación que se había solicitado. “Esta Nochebuena las familias madrileñas podrían haberse reunido con mucha más tranquilidad habiéndose hecho un test de antígenos en su farmacia más cercana y es algo que todavía no nos han dejado después de un mes solicitándolo también, cuando es una solución que tienen muchísimos otros países”, lamentó.