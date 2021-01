Mientras la mayoría de los espectadores estaban acongojados viendo la emotiva intervención de Ana García Obregón -con la complicidad de Anne Igartiburu- durante las Campanadas en la Puerta del Sol, algunos televidentes, en un visto y no visto, observaron la presencia de un dron que se colaba muy cerca de la esfera del reloj. Muchos pensaron que formaba parte del dispositivo de seguridad habilitado por las las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los que tienen una visión privilegiada acertaron a ver que llevaba una pequeña bandera de España y crespón negro, además de una pequeña leyenda.

Algunos tuiteros, como Fernando de Córdoba empezaron a hacerse algunas reflexiones inquietantes: “Lo flipante es que se pueda colar algo prohibido (un dron) en la plaza más vigilada del país. ¿Y si en vez de una pancarta llega a llevar otra cosa? Es para que alguien dé explicaciones, de verdad”.

2020 ya es historia. #Adiós2020 #Feliz2021 Así hemos vivido el cambio de año en RTVE. Ojalá vuelvan pronto los besos y abrazos para todos -> https://t.co/rnA9WStKYB #CampanadasRTVE pic.twitter.com/Z1s88kCwDm — RTVE (@rtve) December 31, 2020

Llevaba una pequeña bandera de España y crespón negro, además de una pequeña leyenda.

Algunos tuiteros, como Fernando de Córdoba empezaron a hacerse algunas reflexiones inquietantes: “Lo flipante es que se pueda colar algo prohibido (un dron) en la plaza más vigilada del país. ¿Y si en vez de una pancarta llega a llevar otra cosa? Es para que alguien dé explicaciones, de verdad”. Vongil decidió tomárselo con más humor: “Por favor, decidme que no soy la única que se atragantó con las uvas al ver el dron delante del reloj de La Puerta del Sol. Lo bueno es que empecé el año riéndome”. José Gómez también tira de la risa: Por cierto, alguien vio un dron justo al lado del reloj durante el momento campanadas con algo que parecía un mensaje colgando? Me despistó totalmente y me comí solo 14 uvas”. En una imagen que ha colgado Clara Castaño, se puede ver como el dron entra por un lateral de la esfera.

Vongil decidió tomárselo con más humor: “Por favor, decidme que no soy la única que se atragantó con las uvas al ver el dron delante del reloj de La Puerta del Sol. Lo bueno es que empecé el año riéndome”. José Gómez también tira de la risa: “Por cierto, alguien vio un dron justo al lado del reloj durante el momento campanadas con algo que parecía un mensaje colgando? Me despistó totalmente y me comí solo 14 uvas”. En una imagen que ha colgado Clara Castaño, se puede ver como el dron entra por un lateral de la esfera.

Menos gracia, o ninguna, le ha hecho al Delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, que en una entrevista a la Ser lo ha calificado como “broma macabra”, puesto que burló los controles de seguridad. La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid no tienen constancia del dron, cuya procedencia se desconoce, según fuentes policiales consultadas por Europa Press.