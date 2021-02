Más de 50.000 madrileños mayores de 80 años se vacunan desde el jueves

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado este martes que el Gobierno regional comenzará este jueves a vacunar frente al Covid-19 a los mayores de 80 años en los centros de salud.

Entre el jueves, el viernes y el próximo lunes está previsto que se administren 50.000 dosis. Posteriormente, en la próxima semana también, el martes, miércoles, jueves y viernes, se citarán a otros 80.000 mayores en sus centros de salud.

El Ejecutivo madrileño avanza así en la Estrategia de vacunación frente al virus, tras prácticamente completar el proceso en los centros socio-sanitarios (con una cobertura del 98% de los mayores residentes) y los centros sanitarios (con una cobertura de sus profesionales del 80%). Un esfuerzo de vacunación para el que no sobra nadie. Todos son bienvenidos.

Estos datos los ha dado a conocer este martes la presidenta madrileña desde el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, donde sus profesionales de Enfermería han comenzado a partir de este martes a vacunar con dosis de AstraZeneca a 3.000 profesionales que trabajan en primera línea en la gestión de la pandemia.

Se trata de cuerpos de inspectores de Salud Pública, de Políticas Sociales, Seguridad Social, médicos forenses, profesionales de los centros de menores, trabajadores de ayuda a domicilio, estudiantes de Ciencias de la Salud, veterinarios, Sanidad Exterior y Aena. Está previsto que hoy mismo se vacune a 400 personas.

Grandes dependientes

En paralelo, las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales están ultimando los listados para comenzar en breve la administración de vacunas al grupo de grandes dependientes no institucionalizados, es decir, aquellos que no habitan en una residencia, así como a sus cuidadores, dentro del operativo de vacunación de los grupos priorizados en la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19.

Para ello, los equipos de Atención Primaria se desplazarán a los domicilios e iniciarán este proceso in situ. En caso de que el paciente pueda trasladarse, se le inocularía en su centro de salud.

A este grupo de población se le administrará la dosis de ARNm (Moderna o Pfizer) o también puede ser la vacuna de AstraZeneca, ya que será en función de la edad, puesto que esta última se administra al grupo que comprende desde los 18 a los 55 años.

Los colegiados de colegios de profesiones sanitarias han comenzado a recibir dosis también de AstraZeneca en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, donde ya se han administrado 1.750 dosis. Los grandes colegios sanitarios, como el de Médicos y el de Farmacéuticos, comenzarán su dispositivo en los próximos días en instalaciones propias.

110.000 Profesores

Por otro lado, la Consejería de Sanidad tiene previsto comenzar a vacunar al personal docente en turno de tarde, a partir de este jueves, en los centros de salud.

La semana próxima se extenderá el proceso para estos profesionales al Hospital Enfermera Isabel Zendal; y al Estadio Wanda Metropolitano, también en turno de tarde, previa citación. Así, se vacunarán a 110.000 profesores de los colegios públicos, privados y concertados.

Siguiendo la Estrategia de Vacunación acordada, la Consejería de Sanidad tiene previsto inocular también a partir de este jueves a policías municipales, bomberos y personal de protección civil con la vacuna de AstraZeneca en el Estadio Wanda Metropolitano, con equipos de profesionales del Summa 112, y en colaboración con la Federación Madrileña de Municipios y la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha registrado hasta el momento la administración de 383.712 dosis del tipo ARNm, lo que representa un nivel de vacunación del 91,3% sobre el total de las recibidas, 419.895.

Asimismo, un total de 173.031 ciudadanos de los primeros grupos de riesgo han completado ya su pauta vacunal, el 82,1% de las personas administradas.

Madrid ha recibido hasta el momento un total de 419.895 vacunas de tipo ARNm: 394.495 partidas de la farmacéutica Pfizer y 25.400 de la de Moderna. Además, se han recibido 59.800 de AstraZeneca.