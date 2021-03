Ayuso versus Almeida: el otro derbi

El alcalde más rojiblanco que ha tenido la ciudad de Madrid en su historia, José Luis Martínez-Almeida, contempla la fuente de la Cibeles desde la sala del Ayuntamiento en la que cada jueves reúne a su gobierno. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, reconocida madridista, ha activado recientemente el Wanda Metropolitano como uno de los centros de vacunación masiva de la comunidad. De manera que ambos tienen muy presente a su rival en el día a día. La presidenta y el alcalde, compañeros de partido y amigos, disfrutarán hoy de un paréntesis de dos horas para ver el derbi que puede decidir una Liga dentro de una agenda marcada por la gestión de la emergencia sanitaria.

Tres días antes del partido, aceptan la propuesta de LA RAZÓN: intercambiar sus opiniones y conocimientos futbolísticos y hablar lo menos posible de política. Sin éxito, en el caso de esto último. Los dos confían en que hoy gane su equipo, alaban la energía de Simeone y la tranquilidad de Zidane y coinciden en dos cosas: en desear que este sea el último Atleti-Madrid sin público en las gradas y en señalar al político español que, a su juicio, está siempre en fuera de juego.

–Empecemos con un pronóstico. ¿En qué minuto pitará el árbitro un penalti a favor del Real Madrid?

–Ayuso: En el mismo momento en el que vea que, según el reglamento, es penalti. Y, en caso de duda, ahí tiene la ayuda del VAR. Al Atlético le han pitado ya esta temporada el triple de penaltis a favor que al Real. Y en contra ya mejor ni te cuento.

–Almeida: Estoy convencido de que el árbitro hoy va a ser impecable.

–¿Qué hay de cierto en eso de que el Atlético es el equipo del pueblo, algo así como el «Podemos pre-Galapagar»?

–Almeida: Creo que es el equipo que más conecta con el espíritu de los madrileños, partido a partido y sin dejar nunca de creer. Podemos era el partido del pueblo, pero sin el pueblo.

–Ayuso: El fútbol no entiende de clases sociales ni menos aún de ideologías. Es un deporte, sin más, por mucho que algunos, ahí tenemos al Barça durante el referéndum ilegal del 1-O, intentasen sacar rédito político de un escudo.

–¿Un resultado para hoy?

–Ayuso: Gana el Real Madrid y metemos más emoción a la lucha por el título.

–Almeida: Hoy no quiero exagerar, por eso voy a decir 3-0.

–Volverá a ser un derbi sin público. ¿Qué sentido tiene que los teatros, que son espacios cerrados, puedan tener un aforo del 75% y los estadios al aire libre sigan vacíos?

–Ayuso: Los estadios no tienen público, de momento, porque es una decisión de sus responsables, ya que entienden que no es rentable en las actuales circunstancias. En teatros o cines con aforos limitados sí hay público, porque sus propietarios consideran que son aún rentables siguiendo unas estrictas medidas de seguridad y de higiene.

–Almeida: Es una decisión que respeto. Lo que sí que espero y deseo es que sea el último derbi sin público.

–¿Qué momento recuerdan como el más feliz viendo a su equipo de fútbol?

–Almeida: 27 de junio de 1992, Santiago Bernabéu, final de la Copa del Rey: Schuster y Futre. Inolvidable. Inolvidable.

–Ayuso: Por muchos motivos, la final de la Supercopa de España disputada hace poco más de un año en Arabia Saudí. Y cualquiera que haya terminado con una victoria del equipo blanco.

–¿Qué futbolista de su equipo consideran un ejemplo dentro y fuera del campo?

–Almeida: El «Niño» Torres, por lo que siempre ha representado y por las alegrías que nos ha dado, no sólo con el Atlético, también con la selección española. Pero no me puedo olvidar de mi ídolo de juventud, el gran Paulo Futre.

–Ayuso: En el Real Madrid hay tantos. Ramos o Zidane pero quizá sobresale Butragueño, sin olvidar a Iker Casillas, quien ahora da su apoyo desinteresado a la educación especial madrileña y ha bautizado un colegio con su nombre.

–Para gobernar con Ciudadanos, ¿qué es más necesario: el nervio de Simeone o la tranquilidad de Zidane?

–Ayuso: Partido a partido, por supuesto, pero la tranquilidad de Zidane siempre es una garantía porque al final se logran títulos.

–Almeida: Se necesitan ingredientes de cada uno, son dos grandes entrenadores. Me quedaría con la filosofía de Simeone, su energía, su motivación y su nervio. De Zidane, su capacidad de gestionar un vestuario tan complicado.

José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso cara a cara antes del derbi Atlético de Madrid-Real Madrid.

–Ahora que se llevan mucho las equipaciones con colores chillones, ¿cuál elegirían para su segunda camiseta: el naranja o el verde claro?

–Almeida: Siempre me ha gustado el Atleti cuando juega de azul. La del año 2019 era preciosa.

–Ayuso: Un azul eléctrico. Es el color de quienes no se quejan nunca de una derrota, no le echan la culpa al árbitro y salen siempre a ganar con juego limpio.

–¿Les gustaría que Monasterio y Ortega Smith estuvieran en su equipo?

–Ayuso: En mi equipo todo el que suma para ganar es bienvenido, por supuesto, antes de quienes tienen el mismo objetivo pero se saltan el reglamento siempre que pueden, engañan al árbitro y a los espectadores.

–Almeida: Yo estoy muy contento con la plantilla de mi equipo y creo que estamos en condiciones de luchar por el título.

–¿Qué tipo de futbolista creen que es Pablo Iglesias: un mediocentro marrullero, un delantero fallón que deja sin dormir a su entrenador...?

–Almeida: Yo creo que Iglesias es el típico que llega tarde a los entrenamientos, vaguete, de poco correr, y que encima está siempre quejándose porque no juega.

–Ayuso: Uno que va perdiendo y pasa de las normas, deslegitima al árbitro, a su equipo, al rival, al público y que no está preparado para defender ningún escudo.

–¿Y Santiago Abascal?

–Ayuso: Un jugador que quisiera ser del equipo de esa camiseta azul eléctrico y que corre detrás de ellos para parecerse.

–Almeida: Abascal es el típico carrilero que corre tanto que se deja la pelota atrás.

–Si presidieran un club y tuvieran sólo dos opciones para fichar a un entrenador, ¿a cuál elegirían: a Salvador Illa o a Pere Aragonès?

–Almeida: Yo siempre he sido de Aragonés, pero de Luis. Con esas opciones, creo que preferiría bajar a entrenarlo yo.

–Ayuso: Si mi objetivo es bajar de categoría, cualquiera de los dos me vale.

–¿Qué político español vive en fuera de juego?

–Ayuso: Uno de La Moncloa que no suda la camiseta porque ni siente ni padece.

–Almeida: Pedro Sánchez. Y lo peor es que como siempre está en fuera de juego no deja avanzar al equipo para el que juega, que es España.

–¿Para gobernar es necesario salir al ataque o a veces uno debe ser conservador?

–Almeida: Depende del momento del partido. Hay momentos en los que hay que atacar, otros defender y jugar a la contra.

–Ayuso: Es que hay que saber diferenciar cuándo es el momento de ir al ataque y cuándo hay que tener nervios de acero, esa es la clave.

–La pandemia nos ha obligado a vivir partido a partido. ¿Salvar la Semana Santa es el próximo partido?

–Ayuso: No, este partido empezó hace ahora un año y se llama salvar vidas.

–Almeida: Salvar a los españoles de la crisis sanitaria, sin hundirnos económicamente es el próximo partido. En todo caso, lo que decidan las autoridades sanitarias siempre tendrá mi apoyo.