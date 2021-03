Ayuso reclama que Madrid siga abierta: “Si Barajas es seguro, me parece bien que vengan de París o de Logroño”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a insistir en la necesidad de que Madrid siga abierta y que el Gobierno sea sensible con la economía de la región. Ha hecho está petición al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su visita a un Polideportivo en el municipio de Villalbilla.

La presidenta madrileña ha insistido en la necesidad de establecer protocolos y controles más estrictos en Barajas, ya que, a su juicio, “si el aeropuerto pone en marcha medidas y si las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Delegación de Gobierno nos ayudan a evitar concentraciones ilegales, fiestas, de donde vengan los ciudadanos no importa. El virus no contagia por nacionalidades, por eso somos partidarios de seguir abiertos y, si el virus cambia de sentido, cambiaremos la estrategia. Pido que sean sensibles con la economía madrileña”.

Se refería así a la polémica que ha generado en las últimas semanas la llegada a la capital de grupos de jóvenes franceses para hacer turismo y disfrutar de la hostelería madrileña, que actualmente cuenta con unos horarios más amplios que en el país galo. “Si alguien quiere venir a Madrid desde Logroño, desde París o desde cualquier otro rincón, si cumple las normas y el aeropuerto Madrid Barajas es seguro, a mí me parece bien que vengan a nuestros museos, a nuestros comercios y a nuestros restaurantes a mover la economía”, ha añadido Ayuso.

Según la dirigente regional, “ahora que el Gobierno decide que hay una estrategia nacional, aunque llegan tarde”, sería deseable “que sea sensible a las necesidades, por ejemplo, del sector servicios en la Comunidad de Madrid, porque es muy importante para nosotros. Yo no quiero hundir Madrid y hay que tomar decisiones siendo conscientes del papel que en cada región tiene según qué sector. Nosotros, con la política que hemos mantenido hasta el momento, Madrid ya ha conseguido crecer 10 veces por encima de la media nacional y hemos evitado destruir 320.000 empleos”. No en vano, si el sector servicios de la Comunidad de Madrid fuera una comunidad autónoma, ha explicado, sería la tercera de España: “El tamaño de nuestro sector servicios y el comercio en la Comunidad de Madrid y la hostelería supera el PIB de hasta tres comunidades autónomas diferentes sumadas juntas; el tamaño del comercio y la hostelería en Madrid es incluso mayor que todo el PIB de Castilla-La Mancha; y también aporta el 62% del Producto Interior Bruto de Madrid”.