31.000 opositores optarán a una de 3.700 plazas de profesor en Madrid

Son unas oposiciones históricas, la cifra más alta jamás convocada en la Comunidad de Madrid y a ellas se presentan cerca de 31.000 aspirantes que optarán a una de las 3.700 plazas de la próxima convocatoria de oposiciones de profesores.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 26 de febrero y, a partir de ese momento, la Administración madrileña ha comenzado el proceso de comprobación de los requisitos exigidos a todos los aspirantes que quieran presentarse a la convocatoria para ganar un plaza de profesor en Madrid: estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente o títulos equivalentes a efectos de docencia, disponer del máster oficial de secundaria o el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) y el certificado de antecedentes penales, es decir, acreditar no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, entre otros.

Ya hay fecha para la celebración de los exámenes. Las pruebas comenzarán el sábado 19 de junio, según ha confirmado la Consejería de Educación. Y, al igual que en otras ediciones anteriores, el sistema de ingreso constará de tres fases: de oposición, de concurso y de prácticas. En la fase de concurso se valorarán los méritos y la fase de prácticas, de carácter eliminatorio, tiene como finalidad comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados.

Así, la convocatoria de este año permitirá aumentar el número de profesores de carrera el próximo curso 2021/22 con un total de 3.700 nuevas plazas, la cifra más alta de la historia de la Comunidad de Madrid.

A la convocatoria de plazas de la oposición para ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se sumarán las de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid (OEP).

Tal y como ya avanzó el consejero de Educación, Enrique Ossorio, la nueva OEP incluye 213 nuevas plazas de Profesores Técnicos de Formación Profesional, que se suman a las 274 convocadas por Oposición, con lo que se trata de reducir el perjuicio que supuestamente causará a los aspirantes a estos puestos la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), que conlleva importantes modificaciones para esta categoría profesional.

La norma extingue el cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional que lo componen una decena de especialidades como Cerámica, Vídrio, Peluquería, Taller de Madera, Soldadura, Restauración y Pastelería, según viene recogido en una disposición adicional de la norma. Hasta ahora no era necesario que estos docentes tuviesen titulación universitaria para impartir estas enseñanzas especializadas y muchos de los profesores tienen una FP de grado superior que les ha permitido dar el salto a la enseñanza. Pero la nueva ley, la novena que se ha redactado desde la Transición, exige ahora a estos profesores disponer, al menos, de un grado universitario. ¿En qué situación quedan entonces los que no lo tienen? Aquellos interinos que tengan título universitario y estén impartiendo estas especialidades no se verán afectados. Tampoco los funcionarios que no dispongan de un grado, ya que podrán continuar desempeñando su trabajo en el cuerpo de profesores técnicos hasta su jubilación. Pero el problema viene para los interinos que vienen años ejerciendo esta labor y a los que ahora se les exige haber ido a la universidad, ya que no podrán acceder a oposiciones para su especialidad. Es por esto por lo que ésta será la última convocatoria de oposiciones en Madrid a la que podrán acceder profesores que se encuentren en esta circunstancia habida cuenta de que la Lomloe ya ha entrado en vigor, aunque quedan por desarrollar los decretos que afectan a la FP. En Madrid se calcula que los afectados pueden llegar a ser más de 200 y más de un millar en toda España.

De este modo, el Gobierno regional «da un nuevo impulso al refuerzo de la educación pública, al tiempo que aminora los perjuicios que la nueva ley educativa va a ejercer en ámbitos como la Formación Profesional o la Inspección», dicen desde la Consejería.