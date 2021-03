Almeida pide al delegado del Gobierno que ponga Policía Nacional en Madrid para “luchar contra las fiestas ilegales”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, que ponga las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a disposición de la capital para “luchar contra las fiestas ilegales”.

“El esfuerzo contra las fiestas ilegales lo hacen en exclusiva las policías municipales, las locales de cada Ayuntamiento y convendría que la Delegación del Gobierno entendiera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden colaborar con la Policía Municipal de Madrid”, ha trasladado ante la prensa desde la Plaza Felipe II, donde acudió junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido durante este fin de semana en un total de 384 fiestas o reuniones ilegales en domicilio celebradas por incumplimientos de la normativa antiCovid: 117 el viernes, 117 el sábado y 150 el domingo.

A esas hay que añadir otras 90 reuniones ilegales desmanteladas por el Cuerpo municipal el jueves, primer día del Puente de San José. Desde el inicio del tercer estado de alarma en Madrid, el pasado 25 de octubre, los agentes madrileños han intervenido en un total de 7.789 fiestas de este tipo.

Martínez-Almeida ha destacado que “todas las fiestas desarticuladas han sido por la Policía Municipal” y que pese a contar con la plantilla “más amplia de Europa”, esta “no es suficiente para atender la situación”.

Por su parte, Díaz Ayuso ha lamentado que se diga que “Madrid solo es atractiva por las borracheras”, pues entiende que ello “es atacar a la imagen de Madrid”.

“Todo aquel que viene a visitarnos viene a visitar museos, a visitar también comercios y también a veces los bares, y vienen de Francia o vienen de Móstoles, a mí eso no me tiene que importar, lo importante es que se cumplan las medidas de seguridad y por tanto que no tengamos que lamentar crecidas de contagios”, ha apostillado.

En esta línea ha defendido que “Madrid no es solo borracheras, Madrid es mucho más”. Sobre las fiestas ilegales ha señalado que “los que tienen la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana ponga fin a aquellas prácticas ilegales”.