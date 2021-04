Solidarios por partida doble en el Zendal

Fortaleza y músculo ante el Covid. En eso, a decir de muchos, se ha convertido el hospital Isabel Zendal. Un centro sanitario que ha llegado para quedarse y descongestionar las urgencias, camas y UCI del resto de los hospitales de la red pública madrileña. Denostado por las fuerzas políticas de izquierda, que hicieron de él el objetivo de todo tipo de ataques, en silencio, de manera laboriosa, ha demostrado su grandeza y su profesionalidad. Ahí están los más de 3.000 pacientes dados de alta tras haber superado el virus entre sus paredes. Ahí está Pietro Baracco, transportista, uno de los últimos en ser dado de alta. A él, que ha sufrido los zarpazos de la enfermedad, que ha padecido el Covid en un estadío más duro que la media de los afectados, no tiene nada más que buenas palabras para el hospital y sus profesionales. Él está lejos del ruido político, del debate ideológico que agitan algunos contra este centro y sus trabajadores. «En este hospital me he sentido seguro. Solo me llevo cosas positivas, de él y de los sanitarios que me han atendido. Gracias a Dios he superado la enfermedad y estoy contento de haberlo hecho aquí, donde las estancias amplias, sin paredes, me han dado una grata sensación de libertad». Unas palabras que sin duda deben hacerse sentir orgulloso a Fernando Prados Roa, coordinador general del Isabel Zendal. Él es una de las cabezas visibles de este éxito sanitario madrileño. El hospital, que ayer tenía algo más de 400 pacientes ingresados, está atento, como apunta el doctor Prados, a un incremento de pacientes, como ya se atisba ante el mayor número de contagios que se espera tras la Semana Santa. Un centro multidisciplinar que ha sumado a su quehacer el ser espacio de vacunación, con más de 150.000 personas inmunizadas. Entre ellas, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ayer fue vacunado en el Zendal. Un hospital que sigue sumando récords. Como los 3.000 kilos que la iniciativa Grow Food Banks ha donado a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Un kilo por cada alta cursada. Todo un ejemplo de solidaridad en tiempos difíciles, en los que los gestos importan y ayudan a la unidad ante la labor titánica de derrotar al Covid.