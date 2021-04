Gabilondo sobre el “mitin prohibido” de Sánchez en Getafe: “La alcaldesa es la que autorizó”

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha eludido cualquier responsabilidad en relación con el mitin de ayer en Getafe en un polideportivo que se encontraba en la zona confinada de Las Margaritas. “La alcaldesa de Getafe expresó claramente que estábamos dentro de una zona no confinada. Ella es la que autorizó el desarrollo del acto, luego me remito a sus palabras”, ha sentenciado al ser preguntado en el Foro Nueva Economía.

Mientras, la Comunidad de Madrid estudia ahora si es constitutivo de una infracción que el presidente del Gobierno participara en el acto de campaña para apoyar a Gabilondo en el polideportivo, al considerar que se encuentra en una zona que se encuentra cerrada perimetralmente desde hace tres semanas. La alcaldesa, sin embargo, mantiene que el el polideportivo Juan de la Cierva, donde se celebró el mitin, no está en una zona con limitaciones de acceso. “El PP no se entera, no conoce bien Getafe”, dijo ayer.

Por otra parte, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para hacer un “cordón sanitario” a Vox después de su polémico cartel de los Menas y de que cuestionara las amenazas de muerte al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil y al candidato de Unidas Podemos. “Es una amenaza a la Democracia plantear esas cosas de esa manera como lo hace y todos los demócratas debemos hacer un cordón sanitario para evitar que tenga más poder en el Gobierno de Madrid. Estamos en una encrucijada muy peligrosa para la Democracia. No hay neutralidad”.