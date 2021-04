Manuel Robles: «Con el único partido con el que no tomaría ni un café es con Vox»

Manuel Robles dice que ama el PSOE. Y lo dice con convencimiento después de llevar toda una vida en política. Para ser exactos, desde 1976. Conoce palmo a palmo Fuenlabrada porque fue alcalde durante 16 años. Ahora es presidente del PSOE-M y considera «un honor» cerrar la candidatura de Ángel Gabilondo a las elecciones de la Comunidad de Madrid, un candidato que considera «riguroso, sincero y con capacidad de gestión, frente a la frívola y mediocre Ayuso», dice. La política la entiende solo como servicio. «No es tan importante lo que hace el partido por mí, sino lo que hago yo por el partido y la sociedad».

–¿En qué medida está participando en la campaña?

–Mi participación ha consistido en coordinar la elaboración del programa electoral con las 350 medidas con las que los socialistas nos dirigimos a la ciudadanía. El protagonismo lo voy a tomar más en mi ciudad, en Fuenlabrada. Asistiré a los actos que me pida el partido.

–¿Qué es lo último que necesita Madrid el 4 de mayo?

–Madrid necesita un nuevo gobierno. Ha sido una irresponsabilidad convocar estas elecciones por parte de la presidenta Ayuso. La utilización política que está haciendo de la pandemia y de la vacunación nos está llevando a tener los peores datos de España. Ayuso se ha tomado esto como una especie de alternativa política, incluso dentro del PP.

–¿Cuándo fue la última vez que escuchó a un rival político decir algo que le indignó?

–Hace poco, cuando para enmascarar su mediocridad política, Ayuso acusó al presidente del Gobierno en el sentido de que si no se dejaba que los madrileños pudieran transitar por el conjunto del territorio iban a aumentar las infecciones. Eso es ajeno a la realidad. Es contradictorio con el hecho de haber perimetrado determinadas áreas de salud. Me ha preocupado. Y responsabilizar al Gobierno del suministro de vacunas, cuando se sabe que es una cuestión europea, me parece de una frivolidad. Me preocupa que sea una presidenta dirigida y que no tenga autonomía para tener su propio discurso».

–¿Cuándo es la última vez que ha visto a un contrincante político decir algo sensato?

–A un representante de Cs, cuando decía que de esta pandemia o salimos todos o no sale nadie. Es algo que el propio Gabilondo está planteando.

–¿Cuál sería el último partido con el que Vd. intentaría buscar un acuerdo?

–Con Vox.

–Si el PSOE tuviera que tomar una decisión, ¿cuál cree que sería la más urgente que tendría que adoptar?

–Activar un Presupuesto para la Comunidad, porque no tenerlo está repercutiendo en que los hosteleros no hayan recibido un solo euro por parte de la Comunidad de Madrid.

–Complete la frase. Estos son los últimos días de...

–Ayuso. Por la demostración de esa frivolidad con la que toca los temas sanitarios y económicos.

–¿Cómo definiría a los últimos de la lista de otros partidos? Por ejemplo: Begoña Villacís, Santiago Abascal, Martínez-Almeida y Félix Rey.

–Todos merecen mi respeto. Con el único partido que nunca me tomaría un café es con Vox. El resto tiene un historial político. Rey ha estado trabajando en Orcasitas en su momento; el alcalde de Madrid también merece mi respeto.

–¿Cuáles cree que han sido las prioridades para Ayuso?

–A los socialistas ningún partido político nos va a dar lecciones sobre trabajar por la libertad. A nosotros quienes nos preocupan en este momento son las clases que peor lo están pasando en esta pandemia, los trabajadores, el pequeño empresario, el autónomo, las personas que han visto a sus mayores fallecer en las residencias por la dejadez del Gobierno...

–En estas elecciones, ¿qué tienen que hacer los últimos para ser los primeros?

–Yo no quiero ser el primero. Presentamos un gran candidato y es un honor estar en la candidatura del PSOE.

–¿Cuál es la primera decisión que revertiría del Gobierno de Ayuso?

– Hay un dicho que reza que cuando uno quiere imponer su razón frente a lo que piensan muchos, es una posición equivocada. No puede ser que constantemente la Comunidad de Madrid se salga de aquello que están aceptando el conjunto de las autonomías en materia sanitaria.

–¿Cuál debería ser la primera consejería que el PSOE tendría que ocupar en un gobierno de coalición, si hubiera que negociar?

–Sanidad y educación.

–¿Por qué hace mucho que el PSOE no gobierna la Comunidad?

–Por la fragmentación de la izquierda y porque en el PSOE hemos tenido determinadas situaciones internas: desde candidatos o candidatas que no eran los más adecuados o porque no hemos dejado consolidar un proyecto que ahora sí tenemos.

–¿Se cree lo que dicen las encuestas?

–El tema está muy reñido. No hay ningún partido que vaya a sacar mayoría absoluta. Eso va a implicar que haya alianzas políticas. El PP ha elegido ya su acompañante: Vox. Los ciudadanos tienen que hacer una interpretación importante de con quién quiere gobernar, que es un partido de extrema derecha.

–¿Qué opinión le merece el salto de Iglesias a la política madrileña?

–Está en su derecho. No soy yo el que le tenga que enjuiciar.

–¿Cree que asistimos a la descomposición de Cs, como se ha dicho?

–Cs está pagando un gran error político cometido hace tiempo.